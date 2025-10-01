i-dle 舒华晒照翻车？「1849刺青」被认出是穗珍，网友两派吵翻

人气女团 i-dle的台湾叶舒华最近在社群平台上传的几张日常照，竟意外引发热烈讨论。

日前舒华更新动态，只写下「日常」简短语句，并放上多张休息时间的随拍照，本来就是很平常的更新，没想到最后一张却掀起争议——照片中出现了一只手，上面清楚可见「1849」的刺青。 敏锐的粉丝立刻发现这正是退队的前成员徐穗珍身上同款的刺青，瞬间引爆话题。



穗珍2018年随i-dle出道，但2021年卷入校园霸凌争议后，先是暂停活动，最后退出团体，之后合约也解除。 直到2023年11月，她才以个人歌手身分复出。 由於当时争议闹得沸沸扬扬，因此舒华如今公开PO出疑似与她有关的照片，才会引起网友两极反应。



不少粉丝替舒华说话，认为：「也可能是旧照吧」、「或许只是无心被拍到」、「这不至於骂到那么严重吧」。 还有人觉得，毕竟曾经一起活动多年，私下保持联络也很合理。但反对声浪也不小，有人批评：「不需要这样高调展示吧」、「太没分寸了」、「穗珍又不是因为好事退团，公开放这样的照片难免被骂。」质疑舒华应该更谨慎，避免再度牵扯敏感话题。

眼看粉丝圈持续拉扯，这场「舒华晒照疑似牵出穗珍」风波，恐怕还会烧一阵子。

