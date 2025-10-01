「与金秀贤分道扬镳」李彩玟爆红！30部剧本找上门却低调自评「还有很多不足」

韩国新生代男神李彩玟，随著tvN土日剧《暴君的厨师》在9月28日迎来大结局，人气直线飙升！上个月他才刚和金秀贤的经纪公司「Gold Medalist」约满，立刻签进「Varo Entertainment」，这次凭著「暴君李献」一角大爆发，不仅完美收官，还传出手上已经收到了超过30部新作品邀约，前途一片光明。

在大结局里，李献（李彩玟 饰）被诬陷害死仁柱大王大妃（徐梨淑 饰），甚至落得被废位流放的下场，但他仍然决心保护真命天女延志永（润娥 饰），最后和权力野心满满的际鏖大君大君（崔贵华 饰）展开生死对决。 虽然一度以为两人阴阳相隔，但剧情反转再反转，最终李献奇迹般穿越重逢延志永，端上两人初遇时的「幻世饭」，用浪漫Happy Ending划下完美句点。



李彩玟在《暴君的厨师》里完全展现「新生代男神潜力股」的实力。 虽是首次挑战古装，他却以强烈的眼神、稳定的台词功力，把暴君的压迫感和深层孤寂诠释到位，让观众完全入戏。 从角色的黑暗内心，到对恋人的柔情，再到后半段的激烈动作戏，他都拿捏自如，甚至因戏被海外粉丝昵称为「殿下」，人气已经冲出韩国，收获全球粉丝。



不只和润娥CP感满满，他和剧中其他角色的互动也擦出火花; 尤其每次面对料理时，眼神都像是真的「把食物当成生命」般认真，让画面更有说服力。 可甜、可虐、可打，李彩玟成功把「暴君李献」演得立体又讨喜。



随著收官，他透过新东家Varo Entertainment发表感言，真情告白：「从寒冬拍到炎夏，能和大家一起完成这部作品，收获到这么多的爱，真的很幸福也很感谢。 希望观众能记住这部剧不只是浪漫，还有感动与温暖。」他更坦言，《暴君的厨师》对自己来说是意义非凡的作品，「让我学到很多，也带给我巨大的能量，会成为我继续努力的原动力。 今后也会用好作品和好演技来回报大家，请继续期待我！」

