《暴君的厨师》剧迷脑洞大开，敲碗番外篇「李献现代生活适应记」：看《王的男人》被气晕、回家要花三千元！

《暴君的厨师》昨晚迎来大结局，燕熙君兑现承诺与延志永重逢，为故事画上圆满句点。 不过短短12集的篇幅让很多观众大呼没看够，认为最后一集的故事还有很多可写可拍，还给出超多新奇又有趣的idea！

*以下内容包含大结局重要内容！！！



《暴君的厨师》第12集结尾，延志永（润娥 饰）在现代醒来、回归原本的生活，一个月后入职前辈的餐厅，发现厨房人马竟与水剌间的阵容一模一样。 某天延志永被食客刁难，一名男子突然出手援助，居然是穿越到现代的燕熙君（李彩玟 饰）！他已剪掉长发、换上现代西装，却仍保留古人的讲话腔调。 久违重逢，两人都欣喜不已，深情拥吻在一起。 后记里，燕熙君亲手为延志永制作「还世饭」，但对穿越过程守口如瓶，为故事留下无限的遐想。



剧集播出后，立即有入戏太深的观众开始担忧燕熙君的现代生活：「身份证该如何解决？」「能活著已经是奇迹了，赶快接种各种疫苗啊！」「可是没有身份证就不能接种疫苗…」「还要服兵役」「如果想回家（景福宫）看看，需要交出3千韩元ᅲ」



也有人操心李献的生计问题：「是不是要去民俗村做兼职？」「可以申请成为『处容舞国家无形遗産保有者』」「担任朝鲜历史研究专家」「延志永父亲在研究古书，遇到不懂的地方刚好可以问他耶」「意外地非常精通汉字的年轻人」XD



同时，还有很多观众敲碗拍摄番外篇，主题就是看燕熙君如何适应现代生活！网友们激情脑补了很多桥段：「李献看电影《王的男人》大概会气到晕厥吧，自己和孔吉居然是那样的关系XD一定要拍他的reaction影片！」「李献回家一看，好多建筑都消失了，委屈问『宫殿何以变成这副模样？』」「要是知道日据时代的历史，可能会捂著后颈倒下kkk」



「李献可以发挥美食家天赋、成为吃播YouTuber，但很可能跟网友一言不合吵起来XD」「续集就拍《厨师的暴君》」「外传真的越想越有趣，希望能出个年末特辑」。



小编觉得李彩玟和润娥的现代扮相也非常适配，大家希望看到什么剧情呢？



