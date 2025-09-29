「李彩玟女友」柳茶憐也星途暢通！有望加盟李浚赫&吳藝珠主演靈異題材劇《覺醒》

今日據韓媒報導，演員柳茶憐（柳多仁）確定出演SBS新劇《覺醒》並擔任女主角，與李浚赫、吳藝珠合作。 對此，所屬社Alien Company表示已收到邀約，目前正在討論。

《覺醒》是一部靈異題材劇，講述轉學到大峙洞某高中的女高中生，為了提升成績而服用覺醒劑後，開始聽到亡者聲音的故事。 該劇由曾執導《七人的復活》的吳俊赫導演掌鏡。



此前，《覺醒》已因李浚赫與吳藝珠的加盟而備受期待，如今柳茶憐確定主演，更加引發關注。 李浚赫飾演學校新任神父兼祕密驅魔司祭安「安東尼奧」，吳藝珠飾演在服藥後聽見亡者聲音的轉學生「孔荷朗」，柳茶憐接到的角色名為「瑞珍」，具體設定尚未公開。



柳茶憐出生於2000年，擁有高挑時尚的獨特外形氣質。2020年通過電視劇《重回18歲》出道，2023年在《浪漫速成班》中飾演張丹芝一角而嶄露頭角，之後又憑藉《金字塔遊戲》中的明子恩一角收穫好評。





此外，她與在《浪漫速成班》中合作過的李彩玟公開戀愛一事，也曾成為話題。 去年3月，兩人被目擊約會的影片曝光後，戀情傳聞四起，隨後雙方大方認愛。

柳茶憐在接受《金字塔遊戲》相關訪問時，被問到公開戀情是否有壓力，坦率自信地表示：「戀愛歸戀愛，工作歸工作，並不覺得公開戀愛有負擔。 只要在本業上全力以赴就好，不會因為名字前多了一個修飾語而改變我的演藝生涯。」



值得一提的是，正在與柳茶憐交往的李彩玟，剛以主演的tvN週末劇《暴君的廚師》在28日創下17.1%的最高收視率圓滿收官，也令柳茶憐更受矚目。 隨著此次確定主演《覺醒》，兩人雙雙邁入大勢演員行列，更讓人期待柳茶憐在新劇中的表現。



