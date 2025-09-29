《暴君的厨师》大结局收视17.1%刷新高！润娥＆李彩玟克服危机，迎来幸福的结局♥

28日播出《暴君的厨师》最后一集中，延志永（润娥 饰）和李献（李彩玟 饰）克服危机在现代重逢，延续了爱情。大结局收视也冲至17.1%，刷新自身最高纪录。

虽然延志永努力阻止叛乱，但最终李献与谋反的际闩大君（崔贵华 饰）还是进行对抗。延志永和御膳房熟手们，孔吉（李周安 饰）也带领的戏子们加入其中。藉助延志永和李献的对抗，使国家陷入混乱的逆贼姜漠珠（姜汉娜 饰），还有际闩大君派的人都迎来悲惨的结局。

但是...际闩大君趁乱带走延志永，并对李献说：「你还记得你即位前我们一起饮酒的地方？我们在那里见，如果你不独自前来...待令熟手就死定了。」际闩大君和李献经过一阵对抗，眼看际闩大君的剑要往李献的身上砍，延志永马上冲过去替他挡下一刀，鲜血溅到《望云录》上，延志永也对李献坦言不想离开，并对他说：「我爱你！」就在这时《望云录》启动了，延志永回到原本的世界，独自留下的李献的哭声。（不过...那个动画也让不少观众「吐槽」有点出戏 XD）



回到现代的延志永也查了资料，发现历史与她穿越之前不同，看到燕熙君失踪的记录后，抱着李献可能还活著的希望，努力想要回到他身边。但不管怎么努力，《望云录》都没有让延志永回到过去，一直对李献怀有思念的延志永被西餐厅选爲主厨，与和御膳房里的厨师们一模一样的厨师们重新开始工作。



之后，延志永在向无理的客人（任颂载？）解释食物的过程中，身穿西装的李献突然出现在她面前。见到梦寐以求的脸庞的延志永因涌上心头的感情流著眼泪拥抱了他，李献用深情的吻回应他。正如李献所承诺的那样，如果成爲自己的伴侣，每天都会为她做拌饭，最后就在两人一起吃拌饭的可爱样子落下帷幕。虽然没有说明李献是怎么穿越到现代，甚至还有西装穿 XD 但...至少是 Happy Ending 了啊！大家喜欢这个结局吗？



Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻