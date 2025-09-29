影帝崔岷植人生二幕开启！与韩韶禧大银幕首合作，韩版《高级实习生》今日正式开拍

韩国影坛重量级新作《高级实习生》（暂译/《인턴》）於本日（29日）正式公布主演阵容，由国宝级影帝崔岷植人气搭档女神韩韶禧，并集结金锦顺、金准韩、柳惠英等实力派演员，话题性十足。

《高级实习生》翻拍自同名人气电影，以韩国式温度重新诠释故事。 剧情讲述一间时尚公司CEO意外聘请到一位银发族实习生，两人从磨合到互相理解，展开一段充满笑泪的人生故事。

崔岷植将饰演退休后寻找人生第二春的「基浩」，挑战与《破墓》、《鸣梁：怒海交锋》、《暗黑新世界》截然不同的角色面貌，展现温暖细腻的一面。 韩韶禧则化身年营收达百亿的时尚公司女总裁「宣佑」，接棒Anne Hathaway（原作女主角），散发干练魅力与强大气场。

其他配角同样亮眼：金锦顺饰演公司员工食堂的经营者「熙淑」，金准韩饰演副代表「永焕」，柳惠英则饰演基浩的贴身指导「敏雅」。导演由曾执导《82年生的金智英》的金度英担纲，他以温暖细腻却带有犀利洞察的视角见长，这次更被寄予厚望。

《高级实习生》於今日正式开机，预计将成为继原版后，再度温暖人心的疗愈系作品。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻