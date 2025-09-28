《暴君的厨师》李彩玟哭戏获赞！燕熙君揭生母被害真相崩溃落泪，今晚大结局预告超虐心

《暴君的厨师》昨晚播出第11集，燕熙君得知生母被害真相，震惊悲愤的复杂情绪逐层爆发，令人心痛又无奈！演员李彩玟成功诠释了这一高难度戏份，获得观众一致赞许。

第11集里，际闩大君故意在仁柱大王大妃寿宴上公开史草，告知燕熙君赐死生母的人正是祖母，还带来精神失常的外祖母与母亲的血衣，不断刺激燕熙君的精神。 燕熙君果然暴怒失控，欲手刃祖母为母亲报仇，即便延志永（润娥 饰）三番五次拦阻也无用，眼看就要踏入际鏖大君和姜漠珠的陷阱。 千钧一发之际，燕熙君听闻母亲的遗言是希望自己成为圣君，终於放下刀剑，痛哭流涕地质问亡父：「为何给我这般苦痛？ 为何让我登上王位？」



这段戏中，燕熙君从质疑、震惊、愤怒到悲痛，经历了复杂起伏的心境变化，情绪爆发的演技获得网友一致好评：「虽然是蛮长一段戏，但因为演得很好，非常融入剧情」「被润娥拦住时，眼中的杀气逐渐消失，也令人印象深刻」「新人能演好史剧真的不容易」「 比起天赋更像是用心努力的结果，潜力十足」。



피바람의 시작이다

사초를 열었다

이헌이 진실을 열었다 pic.twitter.com/YwIaKgOmfc — 화석 (@notfossil379_) September 27, 2025

와씨 오늘 이헌 미쳤다 ㅜㅠ



" 아버지, 어찌 제게 이런 고통을 주셨습니까

어찌 나를 왕으로 만드셨냔 말이오.... "#폭군의셰프 pic.twitter.com/TsKhW7RqGR — 넌 나의 별 (@1youstar) September 27, 2025

受到首尔世界烟火节影响，第11集全国平均收视率为12.4%，比前一集15.8%略有下降。 上集结尾，计划落空的际鏖大君假扮燕熙君亲自杀死大王大妃，燕熙君则落入刺客陷阱，延志永也遭到叛军的追捕，终究没能阻止叛乱。



tvN《暴君的厨师》最终回将於今晚播出，燕熙君被囚，延志永带领水剌间众人将其救出，自己却成为际闩大君的人质。 两人能否坚持到最后再次相遇、扭转悲剧结局，成为关注的焦点。（Netflix同日上线播出）



Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻