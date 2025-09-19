【韓網熱門】臉頰比心火到了釜山國際電影節！巨匠Guillermo del Toro 模仿辛叡恩！網友滿屏「可愛爆了」

快給辛叡恩頒發「最佳撒嬌獎」，實在是太可愛了！

日前出席第30屆釜山國際電影節的辛叡恩被鏡頭捕捉到這一可愛爆棚的瞬間，她衝著鏡頭臉比心，毫不做作，甜倒眾人。 而同在觀眾席上的墨西哥知名導演、製作人Guillermo del Toro看到這一幕後也「不甘示弱」地模仿起了韓式撒嬌，K-文化再次輸出成功。



기예르모델토로 이거 보고 자극받아서 애교부리고 난리 아 또 k문화 하나 수출했다 https://t.co/Fyz79ysZpA pic.twitter.com/Ihkmv2n6u3 — 와루핑(@waruikanzi) September 17, 2025

韓國網友評論：

1. ᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏ太可愛了不是啊，導演你拍那種奇幻恐怖電影，為什麼本人這麼可愛？ ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

2. Guillermo del Toro 自己知道自己這麼可愛嗎

3. Guillermo del Toro 本來就很可愛啊。 拍《環太平洋》的時候，聽說女主角的童年角色是小演員蘆田愛菜，她一開始很害羞不太會叫名字，結果 Guillermo del Toro 就說可以叫自己「Totoro」，這故事很有名。 在次文化圈（亞文化圈）裡，他本來就被叫「Guillermo Totoro 導演」

4. 果然可愛是天生的

5. 太震驚了，那位大師竟然有這種表演力ᄏᄏᄏᄏᄏᄏ

6. 釜山電影節快給辛叡恩頒獎吧，獎盃趕快刻一個ᅲᅲ

7. 現場也全笑翻ᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏ

8. 這情況太可愛又太歡樂ᄏᄏᄏᄏ

9. 不是吧，他竟然跟著做ᄏᄏᄏ

10. 啊ᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏ 果然可愛才是能統治世界的ᄏᄏ

11. 導演的撒嬌根本不是第一次ᄏᄏᄏᄏᄏ

12. 漂亮的人做可愛的事就更漂亮了ᄏᄏᄏ 真的太美了ᄏᄏ

13. 辛叡恩真的是人間維他命ᅮᅮᅮᅮᅮ 太可愛了吧

14. 不是，這什麼撒嬌對決ᄏᄏᄏᄏᄏ

15. 不是臉頰愛心，而是直接捏臉頰，超好笑ᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏ

16. Guillermo del Toro本來就很可愛啊ᄏᄏᄏᄏ 喜歡怪獸的大叔...

17. 不會比心，結果去捏臉頰，笑到我瘋ᄏᄏᄏᄏ

18. 大叔怎麼回事ᄏᄏᄏ 為什麼那麼可愛ᄏᄏᄏ

19. 巨匠撒嬌ᄏᄏᄏᄏ 這不是得收藏嗎ᄏᄏᄏᄏ

20. ᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏ 這是撒嬌頒獎典禮嗎？ 從正文到留言裡的人全都這麼可愛

原文：https://theqoo.net/square/3919300288

