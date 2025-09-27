舒淇《女孩》首战釜山影展夺最佳导演，感谢恩师侯孝贤与丈夫冯德伦支持：「娶了不常在家的女人」

第30届釜山国际电影节（BIFF）26日晚间於釜山「电影殿堂」露天舞台举行闭幕式，首度设立的主竞赛单元「釜山奖」揭晓，由中国导演张律执导的执导《罗目的黄昏》夺得大赏，舒淇则凭首部执导长片《女孩》获颁最佳导演奖。

本届「釜山奖」共有14部亚洲电影入围竞赛，评选出大赏、最佳导演奖、评审团特别奖、最佳男女演员奖及艺术贡献奖等多个奖项。 担任评审团主席的韩国导演罗泓镇表示，《罗目的黄昏》获奖过程「毫无争议，非常容易决定」。 该片由白百何、刘丹主演，取景於峨眉山下的罗目古镇，讲述一名女子带著前男友寄来的明信片赴西南小镇寻找旧情痕迹的故事。



演员出身的舒淇则凭处女作《女孩》获最佳导演奖。 该片属自传性质，描绘一名少女在酗酒父亲与严厉母亲的陪伴下成长，度过动荡不安的童年，将她所经历的家庭暴力创伤搬上大银幕。 舒淇在致词时数度哽咽，感谢恩师侯孝贤、家人与丈夫冯德伦：「感谢从小到大一直鞭策我的爸妈，一直非常支持包容我的先生，谢谢他娶了一个不常常在家的女人。 希望所有心里受伤的女孩们，可以勇敢地走出美好的未来。」





获奖后，舒淇亦通过个人IG分享了喜悦心情。



评审团特别奖颁给韩昌禄导演的《冲冲冲》。 该片取自「冲动」、「冲突」、「冲击」三词首字，描写三位高中同学陷入情感漩涡的故事。

最佳男演员奖由《愚者的身份》三位主演北村匠海、林裕太、绫野刚共同获得; 凭《Sky Castle》被大众熟悉的19岁韩国演员李智元，则以《通往消逝之路（En Route To）》成为新进影后。由左至右依次为张律、舒淇、韩昌禄、李智元、林裕太。



此外，艺术贡献奖由《狂野时代》美术总监屠楠与刘强获得。 《 It Sounds Louder on Rainy Days 》导演金尚允和《远方延误》导演王瀚渲获得善才奖，《通往抹去的路》导演刘在仁摘下新浪潮奖。 最佳纪录片奖则颁给朱路美、金泰日及Hemen KHALEDI等导演。

釜山国际电影节自1996年创办以来，已成为亚洲规模最大的新锐与艺术电影平台。 今年适逢30届，特别增设主竞赛单元「釜山奖」。 本届共邀请241部作品展映，十天活动吸引观众达16万2405人次，圆满落幕。



【第30届釜山国际影展主竞赛单元获奖名单】

釜山奖 - 最佳影片（大奖）：《罗目的黄昏》张律

釜山奖 - 最佳导演：舒淇《女孩》

釜山奖 - 评审团特别奖：《冲冲冲》韩昌禄

釜山奖 - 最佳女演员：李智元《通往抹去的路》

釜山奖 - 最佳男演员：北村匠海、绫野刚、林裕太《愚者的身分》

釜山奖 - 艺术贡献奖：屠楠刘强《狂野时代》

新浪潮奖：刘在仁《通往抹去的路》

最佳纪录片奖：朱路美、金泰日、Hemen KHALEDI

善才奖：金尚允《 It Sounds Louder on Rainy Days 》，王瀚渲《远方延误》

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻