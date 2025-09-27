【綜合速報】韓國國家級機房起火！384顆鋰電池全毀，政府線上服務大規模中斷、資料復原難度大

韓國「國家情報資源管理院」伺服器機房昨晚（26日）因鋰電池爆炸起火，歷時近10小時撲滅後今晨一度復燃。 事件造成384顆鋰電池全毀、647項政府業務系統停擺，伺服器因長時間高溫幾乎報廢，資料復原恐需耗費大量時間。

26日晚8時20分許，位於大田市儒城區的國家情報資源管理院5樓電算室發生鋰電池爆炸。 當時為了保護電算系統，正在將伺服器與UPS（不斷電系統）鋰電池分離並搬往地下室，過程中一顆鋰電池發生爆炸，火勢隨即蔓延。

消防單位出動約200名人員及64輛消防車，經9小時50分鐘滅火，於27日早上6時30分初步撲滅，但8時40分又復燃，目前正集中進行排煙作業。



鋰電池火災通常源自「熱失控」現象，當電池受損導致正負極直接接觸，溫度可在極短時間內飆升至攝氏千度。 一旦起火難以撲滅，即便看似熄滅仍可能復燃。 單靠二氧化碳或鹵素等氣體滅火器無法抑制熱失控，只能大量灑水或浸水降溫。 消防部門最初為避免資料受損而先用二氧化碳滅火器滅火、不敢灑水，使機房內溫度一度高達160度; 當火勢再次燃起時，最終決定改用水滅火。

消防人員也嘗試將電池與電纜分離後再灑水，但因出現火花、存在爆炸風險而停止。 結果電池熱失控持續，火勢從電算室左側堆放的192顆鋰電池蔓延至右側，共384顆全數燒毀，伺服器也因長時間高溫幾乎報廢。



目前消防單位一邊排出濃煙與高熱，一邊將內部電池組浸水後搬出。 由於火勢尚未完全熄滅，資料復原預計需時甚久; 火災也造成機房恆溫恆濕設備故障，目前伺服器電源已全部切斷。

本次火災導致647項政府業務系統停擺，包含行政安全部、企劃財政部等政府部門官網，以及郵局與「政府24」等線上民眾服務。



爆炸鋰電池由LG Energy Solution在2012至2013年供應給UPS製造商，今年6月例行檢查時未發現異常。 業界認為，爆炸更可能與斷電過程的操作問題有關，而非電池本身缺陷。 消防廳表示，待火災現場清理完畢後，將會同國立科學搜查研究院與警方展開聯合調查，以釐清起火原因。



Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞