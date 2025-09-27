人氣選秀節目《BOYS II PLANET》最終8人出道！團名公開，網友驚訝：居然比ZEROBASEONE還難唸
人氣選秀節目《BOYS II PLANET》最終8人出道！團名公開，網友驚訝：居然比ZEROBASEONE還難唸

KPOP   2025年9月27日   星期六14:07   Mico  

（封面圖源：Mnet《BOYS II PLANET》、WAKEONE@ALPHA DRIVE ONE）

《BOYS II PLANET》出身的新人男團正式誕生，團名確定為 ALPHA DRIVE ONE（알파드라이브원，簡稱 ALD1），到底該如何唸呢？正式成員們又有誰呢？

經紀公司 WAKEONE 透過 Mnet 選秀節目《BOYS II PLANET》最終回直播宣布，第1~8名：李相沅、周安信、賀鑫隆、金虔佑、張家豪、李理悟、鄭相炫、金俊抒共 8 名成員確定為 ALPHA DRIVE ONE 的最終出道名單。
（圖源：WAKEONE@ALPHA DRIVE ONE）

該節目最後一集為了選出「出道成員」，在全球 223 個國家與地區累計了約 2600 萬票，再度展現了全球粉絲的火熱關注與熱情。這個多國籍成員組成的全新 K-POP 男團 ALPHA DRIVE ONE 將以「ONE TEAM」為核心，正式展開出道準備，受到全球粉絲的高度期待。
（圖源：Mnet《BOYS II PLANET》ALPHA DRIVE ONE）

團名象徵著 ALPHA（邁向最高的目標）、DRIVE（熱情與推進力）、ONE（同心協力的一個團隊），同時以「K-POP 的狂熱與宣洩」作為團隊的核心身份，期望在舞台上帶來最頂級的感動與震撼。這個團名也讓網友們感嘆：「居然比ZEROBASEONE還難唸，真是佩服想出這個名字的人」（ZEROBASEONE是上一季《BOYS PLANET》選出的期間限定男團名稱）

【團名怎麼唸？】ALPHA DRIVE ONE（알파드라이브원），中文唸法大概像是「阿爾帕的拉一B碗」or「阿爾帕的live碗」
（圖源：Mnet《BOYS II PLANET》ALPHA DRIVE ONE）

憑藉《BOYS II PLANET》累積的全球熱潮，ALPHA DRIVE ONE 一舉成為「次世代全球新星」的新興力量。團名公開後，相關的國、英文關鍵詞迅速登上 X（前推特） 的全球即時熱搜，展現了爆炸性的話題性。
（圖源：Mnet《BOYS II PLANET》ALPHA DRIVE ONE）
（圖源：Mnet《BOYS II PLANET》ALPHA DRIVE ONE）

在團體誕生的同時，官方 Instagram、YouTube 等社群帳號開設後 僅 5 小時追蹤人數就突破 50 萬，讓人切實感受到粉絲對出道的高度期待。

26 日開放的全球官方粉絲俱樂部 Early Bird 招募（早鳥招募），也在開始的瞬間湧入大批粉絲，展現了驚人的粉絲凝聚力，讓 ALPHA DRIVE ONE 向著「次世代超級新人」的全球舞台之路正式啟航。

此外，粉絲俱樂部 Early Bird 將持續招募到 10 月 26 日晚間 11 點 59 分，並將在招募期間內提供未公開實體小卡等特別禮包，讓粉絲的期待與熱情更加高漲。

