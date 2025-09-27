人氣選秀節目《BOYS II PLANET》最終8人出道！團名公開，網友驚訝：居然比ZEROBASEONE還難唸

《BOYS II PLANET》出身的新人男團正式誕生，團名確定為 ALPHA DRIVE ONE（알파드라이브원，簡稱 ALD1），到底該如何唸呢？正式成員們又有誰呢？

經紀公司 WAKEONE 透過 Mnet 選秀節目《BOYS II PLANET》最終回直播宣布，第1~8名：李相沅、周安信、賀鑫隆、金虔佑、張家豪、李理悟、鄭相炫、金俊抒共 8 名成員確定為 ALPHA DRIVE ONE 的最終出道名單。



該節目最後一集為了選出「出道成員」，在全球 223 個國家與地區累計了約 2600 萬票，再度展現了全球粉絲的火熱關注與熱情。這個多國籍成員組成的全新 K-POP 男團 ALPHA DRIVE ONE 將以「ONE TEAM」為核心，正式展開出道準備，受到全球粉絲的高度期待。



團名象徵著 ALPHA（邁向最高的目標）、DRIVE（熱情與推進力）、ONE（同心協力的一個團隊），同時以「K-POP 的狂熱與宣洩」作為團隊的核心身份，期望在舞台上帶來最頂級的感動與震撼。這個團名也讓網友們感嘆：「居然比ZEROBASEONE還難唸，真是佩服想出這個名字的人」（ZEROBASEONE是上一季《BOYS PLANET》選出的期間限定男團名稱）

【團名怎麼唸？】ALPHA DRIVE ONE（알파드라이브원），中文唸法大概像是「阿爾帕的拉一B碗」or「阿爾帕的live碗」



憑藉《BOYS II PLANET》累積的全球熱潮，ALPHA DRIVE ONE 一舉成為「次世代全球新星」的新興力量。團名公開後，相關的國、英文關鍵詞迅速登上 X（前推特） 的全球即時熱搜，展現了爆炸性的話題性。





在團體誕生的同時，官方 Instagram、YouTube 等社群帳號開設後 僅 5 小時追蹤人數就突破 50 萬，讓人切實感受到粉絲對出道的高度期待。

26 日開放的全球官方粉絲俱樂部 Early Bird 招募（早鳥招募），也在開始的瞬間湧入大批粉絲，展現了驚人的粉絲凝聚力，讓 ALPHA DRIVE ONE 向著「次世代超級新人」的全球舞台之路正式啟航。

此外，粉絲俱樂部 Early Bird 將持續招募到 10 月 26 日晚間 11 點 59 分，並將在招募期間內提供未公開實體小卡等特別禮包，讓粉絲的期待與熱情更加高漲。



