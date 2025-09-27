《暴君的廚師》11集搶先看：燕熙君迎最大危機「生母血衣」，潤娥極力避免的災難終將到來？

《暴君的廚師》本週將播出大結局，今晚的第11集裡，燕熙君（李彩玟 飾）為祖母跳處容舞表達孝心，氣氛一片祥和。 然而，際閂大君（崔貴華 飾）已準備拿出「秘密武器」，意在令他當場精神崩潰，成為千夫所指的「暴君」。

上週劇情中，際閂大君奪走了記載燕熙君母親延氏死因的檔案，還挾持了燕熙君的外祖母，並拿到延氏被毒殺時染上其鮮血的衣物。 藉由這些證物與外祖母的證言，他試圖刺激燕熙君的心理創傷，讓他暴走失控。

今日公開的第11集搶先看中，兩名戴著面具的男子在宮中表演驅邪祈福的處容舞，仁柱大王大妃與慈賢大妃被燕熙君孝心感動，朝臣議論已有十幾年沒見過燕熙君跳這支舞。延志永（潤娥 飾）感到欣慰，以為燕熙君真的要從暴君變成聖君。 際閂大君則陰險笑道：「陛下，好好盡孝吧，你馬上就要變成暴君了。」此時門外，一名官員手捧神秘木盒，神色復雜。

延志永一心想阻止的「甲子士禍」，是否終究無法避免呢？ 被困在命運旋渦中的燕熙君，是否能逃脫際閂大君與姜漠珠（姜漢娜 飾）的陷阱，改變未來呢？



真實歷史裡，燕熙君李獻的原型人物燕山君在位期間發生了兩次士禍，其中1504年「甲子士禍」就是圍繞生母「廢妃尹氏」之死展開：燕山君命令史官上奏尹氏賜死的詳細過程和相關人員名單，從中選出26名「奸臣」逐一處決，就連已入土者也剖棺戮屍「碎骨飄風」; 還頂撞羞辱已經病臥在床的仁粹大妃（劇中「仁柱大王大妃」原型），令對方受驚嚇病情加重而過世。

據史書，燕山君荒淫殘暴無度，制定多種酷刑鎮壓朝臣、毒殺政敵，同時廣招官妓，甚至將朝鮮最高學府成均館（相當於國子監）和圓覺寺（寺內十層石塔為韓國第二號國寶）都改建為妓院，不斷做出脫序行為，是臭名昭著的暴君。 1506年爆發宮廷政變「中宗反正」，燕山君被逼退位、張綠水（劇中「姜漠珠」）被斬首，其同父異母的弟弟晉明大君即位，是為中宗（就是上集被五靈脂「毒」倒的小男孩）。

雖然正史沒有記載，但據野史和相關文藝作品，燕山君是見到母親的血衣才徹底爆發，悲痛震怒之下大開殺戒。 因此，今晚這一集裡，燕熙君會否見到血衣並失控，成為懸念焦點。



此外，一直以來只想回到原本世界的延志永，在聽到燕熙君的告白後，也產生了「或許不回去也沒關係」的想法，暗示她的心正慢慢傾向燕熙君。 究竟燕熙君能否扭轉成為暴君的命運，延志永能否揭開《望雲錄》的秘密、回到現代呢？



