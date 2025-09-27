《暴君的厨师》11集抢先看：燕熙君迎最大危机「生母血衣」，润娥极力避免的灾难终将到来？

《暴君的厨师》本周将播出大结局，今晚的第11集里，燕熙君（李彩玟 饰）为祖母跳处容舞表达孝心，气氛一片祥和。 然而，际闩大君（崔贵华 饰）已准备拿出「秘密武器」，意在令他当场精神崩溃，成为千夫所指的「暴君」。

上周剧情中，际闩大君夺走了记载燕熙君母亲延氏死因的档案，还挟持了燕熙君的外祖母，并拿到延氏被毒杀时染上其鲜血的衣物。 藉由这些证物与外祖母的证言，他试图刺激燕熙君的心理创伤，让他暴走失控。

今日公开的第11集抢先看中，两名戴著面具的男子在宫中表演驱邪祈福的处容舞，仁柱大王大妃与慈贤大妃被燕熙君孝心感动，朝臣议论已有十几年没见过燕熙君跳这支舞。延志永（润娥 饰）感到欣慰，以为燕熙君真的要从暴君变成圣君。 际闩大君则阴险笑道：「陛下，好好尽孝吧，你马上就要变成暴君了。」此时门外，一名官员手捧神秘木盒，神色复杂。

延志永一心想阻止的「甲子士祸」，是否终究无法避免呢？ 被困在命运旋涡中的燕熙君，是否能逃脱际闩大君与姜漠珠（姜汉娜 饰）的陷阱，改变未来呢？



[11화 선공개]

전하의 지극한 효심을 담은 처용무와

뒤에서 검은 음모를 꾸미는 이들..?!



오늘 밤 9:10 방송 | tvN#같이달려tvN #폭군의셰프 #BonappetitYourMajesty pic.twitter.com/AslFtzWvIX — tvN drama (@CJnDrama) September 26, 2025

真实历史里，燕熙君李献的原型人物燕山君在位期间发生了两次士祸，其中1504年「甲子士祸」就是围绕生母「废妃尹氏」之死展开：燕山君命令史官上奏尹氏赐死的详细过程和相关人员名单，从中选出26名「奸臣」逐一处决，就连已入土者也剖棺戮尸「碎骨飘风」; 还顶撞羞辱已经病卧在床的仁粹大妃（剧中「仁柱大王大妃」原型），令对方受惊吓病情加重而过世。

据史书，燕山君荒淫残暴无度，制定多种酷刑镇压朝臣、毒杀政敌，同时广招官妓，甚至将朝鲜最高学府成均馆（相当於国子监）和圆觉寺（寺内十层石塔为韩国第二号国宝）都改建为妓院，不断做出脱序行为，是臭名昭著的暴君。 1506年爆发宫廷政变「中宗反正」，燕山君被逼退位、张绿水（剧中「姜漠珠」）被斩首，其同父异母的弟弟晋明大君即位，是为中宗（就是上集被五灵脂「毒」倒的小男孩）。

虽然正史没有记载，但据野史和相关文艺作品，燕山君是见到母亲的血衣才彻底爆发，悲痛震怒之下大开杀戒。 因此，今晚这一集里，燕熙君会否见到血衣并失控，成为悬念焦点。



此外，一直以来只想回到原本世界的延志永，在听到燕熙君的告白后，也产生了「或许不回去也没关系」的想法，暗示她的心正慢慢倾向燕熙君。 究竟燕熙君能否扭转成为暴君的命运，延志永能否揭开《望云录》的秘密、回到现代呢？



