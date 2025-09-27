《暴君的廚師》演技盛宴開桌！「女二」姜漢娜成「反派教科書」，演技狂飆成一大亮點！危險抉擇引爆最終局

韓劇《暴君的廚師》進入高潮！女星姜漢娜在第 9、10 集中，飾演的「姜漠珠」徹底黑化，讓觀眾直呼：「太帶感了！」

劇中，姜漠珠因為嫉妒女主「延志英」（潤娥 飾）和權力慾望，選擇與「際閂大君」聯手，甚至密謀毒害「晉明大君」。 她不僅展現了冷靜計算的一面，更為了換取自由與正室地位，毫不猶豫把一切推向險境。

最震撼的橋段之一是她發現自己最信任的左右手「秋月」知道毒藥祕密後，竟冷血拿起簪子直接解決對方。 這場戲讓緊張感飆到最高點，網友留言：「看得背脊發涼！」、「姜漢娜眼神一變，我整個雞皮疙瘩都起來了。」



姜漢娜在戲裡把角色的矛盾情緒詮釋得淋漓盡致：壓抑、爆發、狠絕、又帶著一絲悲壯。 她不是單純的惡女，而是把「偏執」和「執念」交織成一個立體角色，讓觀眾又怕又恨卻無法移開視線。 尤其最後殺掉秋月時，臉上同時寫著狠心與悲涼，讓角色的複雜度瞬間升級。



隨著劇情進入尾聲，《暴君的廚師》僅剩下最後兩集，劇迷們也都緊盯著大結局會如何收場。 姜漢娜能否憑藉這波「黑化演技」再創事業高峰，成為劇迷最關注的焦點。

