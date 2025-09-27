今年最高人气作品《暴君的厨师》收视冲高到15.8%，导演心怀感激：「我真的完全没预料到」

tvN 热门韩剧《暴君的厨师》即将在本周日完结，目前已成为了2025年的迷你剧收视冠军，导演张太侑也有感而发。

《暴君的厨师》自第1集4.9%起步，仅用4集就突破双位数收视率，凭藉迅速的上升势头吸引了电视圈的关注。该剧接连刷新自身最高收视率，第10集以15.8%写下收视新高。



执导本剧的张太侑导演近日接受News1访问时表示：「完全没想到会成为这么热门的话题，所以我每天都心怀感激地度过。」他还补充说：「剩下的剧集我们也全力以赴制作了，希望大家能一路看到最后，开心地欣赏完结篇。」



《暴君的厨师》不仅收视率亮眼，在 Netflix 上的成绩和话题指数也表现突出。根据17日公开的 Netflix 排行榜，该剧在非英语类电视节目中夺得第1名。自上线第一周起便稳居前10名，连续两周拿下第2名，到了第4周以680万观看数（以总观看时长除以剧集总片长计算）登顶第1名。



根据话题性分析公司 Good Data Corporation 统计，《暴君的厨师》自开播起连续4周蝉联话题性排行榜第1名。主演润娥在剧集演员话题性榜单中也连续4周拿下冠军第一，李彩玟也持续拿下第二＆第三名，名列前茅。





这部剧之所以能大受欢迎，是因为它融合了不分世代与喜好的时空穿越、浪漫爱情以及韩国传统料理等多样看点，喜剧节奏的安排上也恰到好处。唯美的画面与浪漫元素让人心动不已，而贯穿全剧的轻松氛围更是吸引了大量观众守在电视机前。

目前《暴君的厨师》仅剩最后2集，随著延志永（润娥 饰）与李献（李彩玟 饰）的爱情进一步升温，剧情发展也进入最终高潮，大结局的收视成绩备受期待。（延伸阅读：《暴君的厨师》润娥&李彩玟公开「最爱名场面」！将在本周末迎来第12集大结局）



