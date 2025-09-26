潤娥＆李彩玟《暴君的廚師》成績超亮眼！10月要去越南獎勵休假？tvN：現在正在討論中！

成績這麼亮眼！一定要有獎勵休假慰勞一下辛苦的演員們和工作人員們吧！

今日（26日），據韓媒報導，下半年最熱門的話題作品 tvN《暴君的廚師》決定10月底到越南峴港進行獎勵休假，目前正在調整詳細日程。 對此，tvN回應：「現在正在討論中，但是因爲安全問題，日程、場所等細節部分無法確認，敬請諒解。」



此前，潤娥在《暴君的廚師》的終映宴也帶領大家一起吶喊：「暴君的廚師》大發！獎勵休假走吧！」吸引大家的視線，她的夢想能否實現也備受關注！

而《暴君的廚師》講述一名穿越時空的法國廚師延志永（潤娥 飾），與擁有絕對味覺的暴君李獻（李彩玟 飾），兩人跨越500年的奇幻生存愛情羅曼史。第1集從4.9%開始，最近播出的第10集創下自身最高收視率15.8%，每週都在刷新紀錄。

在第10集最後，李獻對延志永告白說：「請成爲寡人的伴侶吧！若你做寡人的伴侶，那麼每天早上寡人都會為你做拌飯。」一直想著回到現實的延志永首次表現出動搖的樣子，讓人預感到她的內心發生某種變化。本週即將播出大結局，延志永會回到現實？還是和李獻一起定居在過去呢？



