【韓網熱門】孫藝真被問「哪一點迷倒玄彬」幽默回：也許根本沒迷倒

演員孫藝真（孫藝珍）近日做客YT綜藝節目《妖精在炯》，閒聊間，鄭在炯問她：「玄彬是看到妳的哪個地方才被迷倒的呢？」孫藝珍想了想，笑說：「也有可能根本沒被迷倒啦，哈哈哈。」

孫藝真還補充說：「前幾天也發生了很好笑的對話，我們因為都很忙，久違地聚在一起吃飯，忍不住懷疑：『我們確實有相愛過嗎？』因為現在一切都是以孩子為主，不論戀愛、夫妻、丈夫，沒有任何東西能與對小孩的愛相提並論。」



현빈이 본인의 어디를 보고 반했냐니까

안 반했을 수도 있대 ㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/qiihWriM2Z — 운명 (@xovuddjswls) September 21, 2025

對於「玄彬沒有被自己迷倒」這一說法，原PO貼出多張玄彬和孫藝真一起出席活動的動圖，寫道：「姐姐，你可是孫藝真啊！」究竟玄彬有沒有被她迷倒，大家就自己判斷吧XD



韓國網友評論：

1. 玄彬的眼睛都變成心形了

2. 玄彬喜歡到不知所措，表現得太明顯了kkkk

3. 即便坐KTX經過時匆匆瞥一眼，都看得出玄彬整個很興奮kkk

4. 只有姐姐不知道kkk

5. 只要看一遍玄彬其他劇的花絮就懂kkk他平常笑得多麼淡定

6. 他自己也說那時候還沒開始交往，可是看起來太喜歡了吧???

7. 拍《極智對決》時有一個男人喜歡孫藝真，這件事全國人民都知道kkk

8. 當了N年粉絲的我都想「這不是我認識的金泰平啊，這眼神怎麼回事？」

9. 喜歡的感情是藏不住的kkk表現得這麼明顯

10. 玄彬蹦蹦跳跳跑來跑去的，也太可愛kkk

11. 這麼帥的男人，在喜歡的女人面前也會變笨手笨腳啊...

12. 也許因為所有人在她面前都這樣，她才沒發現？kkk

13. 玄彬直接跳上舞台，不論看幾遍都覺得超搞笑kkk直奔孫藝真

14. 看別人的戀愛實在太有趣啦！！！

出處：https://theqoo.net/hot/3928751332

