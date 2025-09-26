润娥＆李彩玟《暴君的厨师》成绩超亮眼！10月要去越南奖励休假？tvN：现在正在讨论中！
韩剧   2025年9月26日   星期五15:39   Yuan  

（封面图源：tvN《暴君的厨师》海报、TVDaily）

成绩这么亮眼！一定要有奖励休假慰劳一下辛苦的演员们和工作人员们吧！

今日（26日），据韩媒报导，下半年最热门的话题作品 tvN《暴君的厨师》决定10月底到越南岘港进行奖励休假，目前正在调整详细日程。 对此，tvN回应：「现在正在讨论中，但是因爲安全问题，日程、场所等细节部分无法确认，敬请谅解。」
（图源：TVDaily）

此前，润娥在《暴君的厨师》的终映宴也带领大家一起呐喊：「暴君的厨师》大发！奖励休假走吧！」吸引大家的视线，她的梦想能否实现也备受关注！

而《暴君的厨师》讲述一名穿越时空的法国厨师延志永（润娥 饰），与拥有绝对味觉的暴君李献（李彩玟 饰），两人跨越500年的奇幻生存爱情罗曼史。第1集从4.9%开始，最近播出的第10集创下自身最高收视率15.8%，每周都在刷新纪录。

在第10集最后，李献对延志永告白说：「请成爲寡人的伴侣吧！若你做寡人的伴侣，那么每天早上寡人都会为你做拌饭。」一直想著回到现实的延志永首次表现出动摇的样子，让人预感到她的内心发生某种变化。本周即将播出大结局，延志永会回到现实？还是和李献一起定居在过去呢？
（图源：tvN《暴君的厨师》截图）

