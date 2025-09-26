BTS Jimin再展暖心善举！为全北学生捐出1亿

天团BTS（防弹少年团）成员Jimin，又一次用行动传递爱心！

根据韩媒报导，Jimin近期透过父亲向全北特别自治道教育厅表达捐款意愿，并在7月汇入了高达1亿（韩币/下同，约217万新台币）的奖学金，专门用来帮助当地的国小、国中、高中及特殊学校学生。 这笔钱将成为学业优秀、或是需要经济协助学生的重要资源。

其实这已经不是Jimin第一次投入教育公益了。 自2019年开始，他先后向釜山、全南、江原、忠北和庆南教育厅各捐出1亿，如今全北成为第六个受惠地区。

除了教育领域，Jimin在公益上的暖举可说是遍地开花。 他曾向「绿伞儿童基金会」捐出超过1亿，成为高额捐款者俱乐部「Green Noble Club」的会员; 也支援过国军官兵，捐赠1亿至「陆军卫国献身战友爱基金」; 甚至在土耳其、叙利亚大地震时，第一时间伸出援手，送上1亿救灾善款。



粉丝们看到消息纷纷大赞：「真的是行走的天使！」、「不只舞台上发光，私下也暖到不行」。

此外，BTS也传来好消息。 七名成员正在准备预计明年上半年发行的完整体新专辑，粉丝们已经迫不及待要迎接他们的回归啦！

