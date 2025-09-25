【韩网热门】听说这是你为何那么爱本命的原因！好像是这么一回事......

大家有过追星经历吗？ 有没有深挖过在成千上万的爱豆里，你为何偏偏对他/她情有独钟？

很可能是这个原因喔！你本人和最爱本命性格相似，所以才觉得对方可爱，是把自己的自恋投射到了对方身上！



자신은 최애랑 비슷한성격인거ㄹㅇ인게

나 최애이상원인데 ㅈㄴ멘헤라여서 옆에 안정형친구들잇음 pic.twitter.com/QBqh02PSdE — 이상하다ㅇㅅㅇ (@Handsomeleesang) September 23, 2025

韩国网友评论：

1. 感觉某种程度上是对的...... 我之前的本命就是个调皮鬼，现在的本命却是模范生ᄏᄏ我好像介於两者之间，这点让我很好奇..

2. 不是... 我喜欢我的本命正因为他跟我完全相反....

3. 我的本命是自我管理之神，但我根本不知道什么叫管理

4. ᄏᄏᄏ 我的本命们也是自我管理之神，而且还有点洁癖.. 我到底是..？

5. 没错，我会喜欢他就是因为觉得性格跟我很像，那种吸引力很大，觉得他又漂亮又可爱 ᅲᅲᄏᄏᄏ

6. 不是啦... 我的本命是小绵羊，但我却很怪脾气

7. 我的本命是高度社交化的INFP，而我是充满偏见的INFP

8. 我性格整个大崩坏，本命却是天使ᅲᅲᄏᄏᄏᄏ

9. 真的吗..？ 我到现在喜欢的几乎都跟我 MBTI一样，只是P/J不同

10. 对，所以透过追星认识的人，很多性格也跟我很像

11. 不是不是，我比较注重外貌和实力，性格只是「好」而已，没特别觉得跟我相反或相似

12. 我是完全相反，但因为相反所以才喜欢，算是一种理想型性格

13. 我常觉得我跟本命性格很像，MBTI 甚至一模一样ᄏᄏᄏ而且常觉得个人粉跟成员性格也相似，因为发言的取向都差不多ᄏᄏᄏᄏᄏ

14. 我是 INTP，本命却是 ESFJ... 超羡慕他的性格

15. 不是... 但「破坏之手」这点是相似的

16. 应该是一种仰慕相反性格的心理吧

17. 不过好像确实会喜欢跟自己形象有点相似的，不是长得像，而是那种氛围ᄏᄏ 我也听过

18. 哇... 好像真的耶

19. 「饭（粉丝）随正主（本命）」这种说法不是白来的

20. 有点觉得好像是真的.. 所以有时候瞬间还会冒出「同类相斥」的感觉ᄏᄏ큐ᅲᅲ

21. 性格像不像倒是不太确定，但价值观契合真的很重要ᄏᄏ最初的好感大多是看外貌产生的，可是能让我倾尽人生去追的本命们，价值观一定要合得来我才会真正入坑

22. 我比较会去看一个人的本质，所以能让我成为本命的，多半是我会产生憧憬或共鸣的人。 完全相反的性格我反而不喜欢

23. 对我来说就是脸、脸、还是脸

24. 性格不太确定，但我有看过实验，说人在外貌上会更容易对和自己长得像的人产生好感，好像是在EBS频道看的

