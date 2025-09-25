邊佑錫與所屬娛樂公司為獨立電影製作者應援！首爾獨立電影節2025募集即將開跑

2025年首爾獨立電影節將於10月10日起到10月24日，進行為期15天的「獨立電影製作支援企劃SIFF x 邊佑錫：Shorts on 2025」的募集。主辦單位將與演員邊佑錫共同為支援有才能的創作者。

近來韓國電影的創作環境以及觀眾們的參與方式有著急遽的變化，必須去摸索韓國電影的新未來，這樣的呼聲逐漸變大。特別是在第51屆首爾獨立電影節，是史上最規模共有1805篇作品參展，與商業電影的停滯形成了對比，展現獨立電影的活躍，在艱難的環境條件下，獨立電影將可能成為引導韓國電影的一股重要力量。



這種潮流中，首爾獨立電影節有了演員邊佑錫的後援，共同開啟了新的製作支援企劃。受到廣大觀眾們喜愛的演員，與獨立電影的創作者們親自合作，試圖帶給創作者業界生態一股新的力量，也有著共同打造韓國電影界未來基礎的深切意義。



演員邊佑錫曾演出電視劇《花開時想月》《大力女子姜南順》《背著善宰跑》等，也演出電影《20世紀少女》《靈魂伴侶》等作品，他的溫柔外型與細膩的演技實力受到矚目，特別是在作品《背著善宰跑》中更是受到廣大觀眾們的喜愛，影響力不僅在韓國，更是廣泛至海外各地的粉絲們，對他印象深刻。最近他也將擔綱演出Netflix電視劇《我獨自升級》的主角，拓展自己的戲路。身為這次的支援企畫的演員，邊佑錫的成長，並為獨立電影創作者們的可能性而應援，可望展現出極大意義。



首爾獨立電影節從2009年起有支援製作、支援發行、企劃開發等等，透過許多多樣化的企劃，不斷支援著獨立電影的創作。本次的企劃將活用之前的經驗，從獨立電影的製作開始直到上映、發行，預計將提供一條龍的整體服務。本次徵稿的主題是「愛」，最多將選出3部短篇獨立電影，共提供3000萬韓元的製作費用支援，演員邊佑錫也將親自參與最終審查，也包含VARO娛樂以及專家們的指導，完成的作品將透過首爾獨立電影節來上映以及發行。首爾獨立電影節2025將於11月27日至12月5日舉行。

