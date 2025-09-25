边佑锡与所属娱乐公司为独立电影制作者应援！首尔独立电影节2025募集即将开跑

2025年首尔独立电影节将於10月10日起到10月24日，进行为期15天的「独立电影制作支援企划SIFF x 边佑锡：Shorts on 2025」的募集。主办单位将与演员边佑锡共同为支援有才能的创作者。

近来韩国电影的创作环境以及观众们的参与方式有著急遽的变化，必须去摸索韩国电影的新未来，这样的呼声逐渐变大。特别是在第51届首尔独立电影节，是史上最规模共有1805篇作品参展，与商业电影的停滞形成了对比，展现独立电影的活跃，在艰难的环境条件下，独立电影将可能成为引导韩国电影的一股重要力量。



这种潮流中，首尔独立电影节有了演员边佑锡的后援，共同开启了新的制作支援企划。受到广大观众们喜爱的演员，与独立电影的创作者们亲自合作，试图带给创作者业界生态一股新的力量，也有著共同打造韩国电影界未来基础的深切意义。



演员边佑锡曾演出电视剧《花开时想月》《大力女子姜南顺》《背著善宰跑》等，也演出电影《20世纪少女》《灵魂伴侣》等作品，他的温柔外型与细腻的演技实力受到瞩目，特别是在作品《背著善宰跑》中更是受到广大观众们的喜爱，影响力不仅在韩国，更是广泛至海外各地的粉丝们，对他印象深刻。最近他也将担纲演出Netflix电视剧《我独自升级》的主角，拓展自己的戏路。身为这次的支援企画的演员，边佑锡的成长，并为独立电影创作者们的可能性而应援，可望展现出极大意义。



首尔独立电影节从2009年起有支援制作、支援发行、企划开发等等，透过许多多样化的企划，不断支援著独立电影的创作。本次的企划将活用之前的经验，从独立电影的制作开始直到上映、发行，预计将提供一条龙的整体服务。本次徵稿的主题是「爱」，最多将选出3部短篇独立电影，共提供3000万韩元的制作费用支援，演员边佑锡也将亲自参与最终审查，也包含VARO娱乐以及专家们的指导，完成的作品将透过首尔独立电影节来上映以及发行。首尔独立电影节2025将於11月27日至12月5日举行。

