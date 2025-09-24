《種豆得豆》第二個衍生節目來了！李光洙、金宇彬、都敬秀被騙到墨西哥？「我媽要是看到這個會哭的」

終於等到這個下飯綜藝了！預告就超級爆笑 XD

《種豆得豆充滿笑聲又幸福滿滿的海外探訪》（콩 심은 데 콩 나서 웃음 팡 행복 팡 해외 탐방）講述的是在《豆豆飯飯》中成功完成任務的 KKPP 職員們以探索公司發展的洞察力爲目的，前往墨西哥海外探訪的故事，這是《種豆得豆》的第二個衍生節目。

KKPP 食品代表理事李光洙和本部長都敬秀（D.O.）一起，還有他們的至親金宇彬加入。特別是三人將親自制定國家、宿舍、活動等海外探訪日程，在支援海外探訪費用總公司的資金壓力下，爲了達到預算而努力，有時他們還會試圖進行協商。



公開的首版預告中，李光洙說：「主旨是讓我們增廣見聞嗎？現在沒錢了，沒辦法增廣見聞，因爲味道太重了，沒辦法睡覺，因為螞蟻都快癢死了！」他接著說：「嚴格來說我們被騙了，我媽媽要是看到這個會哭的，我們和這個節目不搭，連節目名稱都不知道是什麼。」瘋狂抱怨的同時，金宇彬、都敬秀則是在旁邊聽著，讓人更加好奇這是什麼節目呢 XD



公開的海報三人敷著泥膜，以真摯的表情舉起雙手，這個姿勢有什麼意義嗎？節目將在10月17日星期五晚上8點40分首播，大家可以期待一下啦！





