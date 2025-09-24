金世正&姜泰伍靈魂交換、海報太吸睛！被封古裝版《秘密花園》的新劇《月亮在江邊流淌》爆笑預告公開

繼《暴君的廚師》後又一部火花四射的奇幻古裝浪漫喜劇！接力登場的是姜泰伍、金世正攜手主演的《月亮在江邊流淌》，最新公開的首波預告讓網友們格外期待～。

MBC 全新金土劇《月亮在江邊流淌》講述失去笑容的世子與失去記憶的富商，因靈魂互換而展開的奇幻浪漫古裝喜劇。



公開的預告海報中，世子李江（姜泰伍 飾）與富商朴達利（金世正 飾）之間不尋常的關係引人注目。海報裡，李江皺著眉頭，把朴達利像紙人偶一樣握在手裡；而在另一版本中，換上世子服的朴達利則露出狡黠的微笑，將變成富商的李江掌握在手中。



再加上「靈魂互換，超展開相剋羅曼史」的標語，預示著兩位角色的靈魂將互相交換，讓人更加期待他們身上將會發生的各種有趣故事。身分不同、性格迥異、連性別都完全相反的兩人，究竟會碰撞出怎樣的火花，讓觀眾們充滿好奇。



此外，特別版海報中，李江彷彿坐在朴達利的斗笠上，斗笠上以插畫展開一幅水墨畫般的風景。畫面中，朴達利眼神中滿是笑意，李江則抱緊掛在斗笠上的棉花絮、滿是擔憂與無奈，兩人截然不同的神情形成逗趣對比，令人對這對CP的非凡化學反應更加期待。



透過首次公開的海報，《月亮在江邊流淌》暗示了世子與富商之間本該毫無交集卻命運相連的特別因緣，勾起大眾強烈的好奇心。特別是由姜泰伍與金世正都是頗有實力的人氣演員，讓人更加期待這對「值得信賴的浪漫喜劇組合」將帶來的夢幻默契。



《月亮在江邊流淌》將於 10 月 31 日首播，一起期待吧～。

Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞