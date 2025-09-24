【韓網熱門】假如《暴君的廚師》李彩玟&潤娥合拍現代戲？網敲碗第二季「辦公室姐弟戀」

李彩玟和潤娥在《暴君的廚師》裡化學反應爆棚，可惜劇組似乎沒準備兩人現代造型的寫真，所以網友忍不住自己製作拼圖來腦補，引起熱烈討論！













韓國網友評論：

1. 顏值和身材的化學反應都令人瘋狂！

2. 這兩位的外形組合可以代入所有姐弟戀題材的言情小說

3. 站在一起就是言情小說封面

4. 拜託再演一部現代愛情劇吧ᅲᅲ

5. 最後兩張圖也太好看

6. 醫生與軍人那個設定真的絕了

7. 李彩玟應該是潤娥歷任對手戲裡最有化學反應的一位

8. 男主有點像玄彬，感覺年紀越大會更帥

9. 化學反應真的超好kk像大家說的那樣，李彩玟演古裝真是絕配，髮髻造型超適合

10. 是我最近看過最合適的姐弟戀組合ᅲᅲᅲᅲᅲ聽說差十歲，完全看不出來，是剛剛好的姐姐的感覺，超心動ᅮᅮ

11. 拜託拍第二季，名字就叫《廚師的暴君》

12. 能不能現在就讓潤娥牽著他的手、把他帶到現代？ ㅠㅠ

13. 跪求拍一部辦公室姐弟戀的劇

14. 陛下，我們去現代吧！

15. 現在馬上開拍，中秋播出吧

出處：https://theqoo.net/hot/3925401491

