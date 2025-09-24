《种豆得豆》第二个衍生节目来了！李光洙、金宇彬、都敬秀被骗到墨西哥？「我妈要是看到这个会哭的」
综艺   2025年9月24日   星期三13:56   Yuan  

（封面图源：tvN、YouTube@十五夜频道截图）

终於等到这个下饭综艺了！预告就超级爆笑 XD

《种豆得豆充满笑声又幸福满满的海外探访》（콩 심은 데 콩 나서 웃음 팡 행복 팡 해외 탐방）讲述的是在《豆豆饭饭》中成功完成任务的 KKPP 职员们以探索公司发展的洞察力爲目的，前往墨西哥海外探访的故事，这是《种豆得豆》的第二个衍生节目。

KKPP 食品代表理事李光洙和本部长都敬秀（D.O.）一起，还有他们的至亲金宇彬加入。特别是三人将亲自制定国家、宿舍、活动等海外探访日程，在支援海外探访费用总公司的资金压力下，爲了达到预算而努力，有时他们还会试图进行协商。
（图源：tvN《豆豆饭饭》海报）

公开的首版预告中，李光洙说：「主旨是让我们增广见闻吗？现在没钱了，没办法增广见闻，因爲味道太重了，没办法睡觉，因为蚂蚁都快痒死了！」他接著说：「严格来说我们被骗了，我妈妈要是看到这个会哭的，我们和这个节目不搭，连节目名称都不知道是什么。」疯狂抱怨的同时，金宇彬、都敬秀则是在旁边听著，让人更加好奇这是什么节目呢 XD
（图源：YouTube@十五夜频道截图）

公开的海报三人敷著泥膜，以真挚的表情举起双手，这个姿势有什么意义吗？节目将在10月17日星期五晚上8点40分首播，大家可以期待一下啦！
（图源：tvN）

Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

