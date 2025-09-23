HYBE 繼中國之後在印度設立本部！正式進軍 14 億人口的龐大市場，並展開選秀活動

HYBE於今天表示，公司已在印度成立當地子公司「HYBE INDIA ENTERTAINMENT PRIVATE LIMITED」，並於本月完成在孟買的設立登記。這是繼日本、美國、拉丁美洲、中國之後，HYBE設立的第五個海外本部。

印度孟買是寶萊塢電影產業、現代藝術和多樣表演藝術的核心地帶，被視為全球音樂與內容企業的重要戰略據點。HYBE INDIA（HYBE印度公司）的使命是「讓印度的聲音成為世界的故事」，旨在發掘並培養具有印度特色的藝術家，並將他們帶向全球舞台。



為此，HYBE INDIA將透過當地選秀活動選拔藝術家，建立適合印度市場的訓練系統，並積極支持現有HYBE音樂旗下藝人在印度的活動。



擁有14億6000萬人口的印度是全球人口最多的國家，音樂市場也不容小覷。根據印度工商會（FICCI）資料，印度的串流音樂使用者達1億8500萬人，僅次於美國，位居世界第二。

K-POP在印度的人氣也呈現爆發式成長。根據韓國國際文化交流振興院的調查，2023年印度的K-POP音源串流次數較2018年暴增362%。隨著網路與智慧型手機普及、串流服務的便利性提高，印度對K-POP的需求正快速上升。





HYBE印度本部的設立是公司「多重據點、多元類型」戰略的一環，旨在根據各地文化與特性，打造符合在地市場的事業模式，並由HYBE議長房時爀主導，將K-POP製作系統與當地結合，培養世界級水準的本地藝人。

HYBE INDIA將依靠在藝人發掘與培養、專輯製作、經紀管理、行銷、演出企劃等音樂產業全方位的實力，推出能連結印度與全球市場的優秀藝人。

