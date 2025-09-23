《我家的熊孩子》收視率真的下滑了！出演明星接連結婚，節目定位遭質疑！觀眾勸：換人吧

身份混亂的SBS招牌綜藝節目《我家的熊孩子》已經連續一個多月收視率停留在個位數（原本都在10%以上），陷入停滯狀態。

根據收視率調查公司 Nielsen Korea 22 日數據，21 日播出的《我家的熊孩子》收視率為8.5%（全國基準）。過去一直穩守雙位數收視的《我家的熊孩子》，自8月21日該集收視達到 10.2% 後，之後每集收視僅為 9.8%、9.9%、8.5%，持續低迷。



節目中，金鍾國、李尚敏、金俊昊等長期固定出演的明星們，近期接連結婚，導致節目「身份」出現改變，觀眾的困惑也開始反映在收視率上。





當天節目組嘗試透過新面孔來打造故事，包括演員尹賢敏為即將結婚的異母弟弟向歌手申昇勳請教婚禮祝歌，演員金承洙與林元熙參加相親的內容等，但並未帶動收視回升。



業界普遍分析，收視下滑的背景與節目「定位混亂」有關。《我家的熊孩子》原本以觀察未婚男明星日常生活為概念出發，但隨著出演者接連加入「已婚行列」，觀眾開始質疑：「這些人已經不再是熊孩子了」。



部分觀眾甚至表示「不符合節目初衷」，認為應該更換出演者，但製作組仍維持「沒有更換計劃」的立場。

然而，收視率低迷加上節目定位爭議，顯然已讓節目陷入困境，後續該如何突破，備受關注。

