HYBE 继中国之后在印度设立本部！正式进军 14 亿人口的庞大市场，并展开选秀活动

HYBE於今天表示，公司已在印度成立当地子公司「HYBE INDIA ENTERTAINMENT PRIVATE LIMITED」，并於本月完成在孟买的设立登记。这是继日本、美国、拉丁美洲、中国之后，HYBE设立的第五个海外本部。

印度孟买是宝莱坞电影产业、现代艺术和多样表演艺术的核心地带，被视为全球音乐与内容企业的重要战略据点。HYBE INDIA（HYBE印度公司）的使命是「让印度的声音成为世界的故事」，旨在发掘并培养具有印度特色的艺术家，并将他们带向全球舞台。



为此，HYBE INDIA将透过当地选秀活动选拔艺术家，建立适合印度市场的训练系统，并积极支持现有HYBE音乐旗下艺人在印度的活动。



拥有14亿6000万人口的印度是全球人口最多的国家，音乐市场也不容小觑。根据印度工商会（FICCI）资料，印度的串流音乐使用者达1亿8500万人，仅次於美国，位居世界第二。

K-POP在印度的人气也呈现爆发式成长。根据韩国国际文化交流振兴院的调查，2023年印度的K-POP音源串流次数较2018年暴增362%。随著网路与智慧型手机普及、串流服务的便利性提高，印度对K-POP的需求正快速上升。





HYBE印度本部的设立是公司「多重据点、多元类型」战略的一环，旨在根据各地文化与特性，打造符合在地市场的事业模式，并由HYBE议长房时爀主导，将K-POP制作系统与当地结合，培养世界级水准的本地艺人。

HYBE INDIA将依靠在艺人发掘与培养、专辑制作、经纪管理、行销、演出企划等音乐产业全方位的实力，推出能连结印度与全球市场的优秀艺人。

