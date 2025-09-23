《我家的熊孩子》收视率真的下滑了！出演明星接连结婚，节目定位遭质疑！观众劝：换人吧

身份混乱的SBS招牌综艺节目《我家的熊孩子》已经连续一个多月收视率停留在个位数（原本都在10%以上），陷入停滞状态。

根据收视率调查公司 Nielsen Korea 22 日数据，21 日播出的《我家的熊孩子》收视率为8.5%（全国基准）。过去一直稳守双位数收视的《我家的熊孩子》，自8月21日该集收视达到 10.2% 后，之后每集收视仅为 9.8%、9.9%、8.5%，持续低迷。



节目中，金钟国、李尚敏、金俊昊等长期固定出演的明星们，近期接连结婚，导致节目「身份」出现改变，观众的困惑也开始反映在收视率上。





当天节目组尝试透过新面孔来打造故事，包括演员尹贤敏为即将结婚的异母弟弟向歌手申升勋请教婚礼祝歌，演员金承洙与林元熙参加相亲的内容等，但并未带动收视回升。



业界普遍分析，收视下滑的背景与节目「定位混乱」有关。《我家的熊孩子》原本以观察未婚男明星日常生活为概念出发，但随著出演者接连加入「已婚行列」，观众开始质疑：「这些人已经不再是熊孩子了」。



部分观众甚至表示「不符合节目初衷」，认为应该更换出演者，但制作组仍维持「没有更换计划」的立场。

然而，收视率低迷加上节目定位争议，显然已让节目陷入困境，后续该如何突破，备受关注。

