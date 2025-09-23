【韓網熱門】BLACKPINK Rosé公開《APT.》Demo！網嘆：最關鍵旋律Rosé早寫好了，拜託發音源

女團BLACKPINK成員Rosé的solo洗腦神曲《APT.》從公開以來就勢頭猛進，不僅橫掃韓國本土音源榜，還躋入美國Billboard榜，最近更是刷新了MV點擊率破20億的紀錄，實實在在地火遍全球。

最近Rose就通過廣播節目公開了《APT.》的Demo，讓粉絲們驚呼不已，狂讚「太好聽了！」



THE ORIGINAL VER OF APT OMG??! pic.twitter.com/Pw5653kBRG — rosie (@roseannepics) September 22, 2025

韓國網友評論：

1. 改了之後好像更容易聽進去

2. 哇，這版本也好棒

3. 這真的很有Rosé的感覺

4. 真的好像流行歌，雖然本來就是啦

5. 這個也不錯哈哈哈，有點像會出現在Disney青春電影裡的歌

6. 呃... 我比較喜歡這版

7. 聲音真的很獨特

8. 這程度Rosé的貢獻應該很大吧？ 當然 Bruno Mars 做得更精緻，但副歌的top line幾乎和完成版一樣了

9. 有點像Disney頻道時期的Selena Gomez會唱的歌？

10. Bruno Mars版本確實更順耳

11. 超好聽，這首本來就會紅吧，加工之後更紅而已

12. 大家以為是 Bruno Mars 寫的「money chord」（萬能和弦，流行音樂創作圈裡非常流行的俚語）部份原來是 Rosé 寫的，她擁有母帶權更合理啊

13. 最吸引人的關鍵部份原來早就是完成型了，做得真好

14. 原來註定要紅的歌更紅了而已

15. 瘋了，超讚，拜託這版本也發音源吧，彩瑛啊 ᅲᅲ

16. Demo已經這麼好聽 難怪 Bruno Mars 會選

17. Demo就已經是完成品了，Bruno Mars 聽到一定馬上答應，希望Rosé多出些歌...

18. 她在廣播有講過，這首歌做好後放了一年，然後跟現在的公司簽約時不顧周圍反對，堅持把歌送給Bruno Mars。 然後才合作成功

19. 雖然更吸引人的是跟Bruno合作的版本，但這個也真的很棒

20. Rosé 真的是音樂天才啊....

21. 這也好聽，但Bruno的編曲真的太懂大眾口味了

22. Bruno叫她送三首歌過去合作，當時身邊工作人員都反對送《APT.》，Rosé 堅持說一定要送這首，結果真的靠這首寫下K-POP新歷史

23. 我超愛那句 「meet me at the...」 啊

24. 能不能把這版本也發行啊，我想一直單曲循環

原文：https://theqoo.net/square/3925889235

