【韩网热门】BLACKPINK Rosé公开《APT.》Demo！网叹：最关键旋律Rosé早写好了，拜托发音源

女团BLACKPINK成员Rosé的solo洗脑神曲《APT.》从公开以来就势头猛进，不仅横扫韩国本土音源榜，还跻入美国Billboard榜，最近更是刷新了MV点击率破20亿的纪录，实实在在地火遍全球。

最近Rose就通过广播节目公开了《APT.》的Demo，让粉丝们惊呼不已，狂赞「太好听了！」



韩国网友评论：

1. 改了之后好像更容易听进去

2. 哇，这版本也好棒

3. 这真的很有Rosé的感觉

4. 真的好像流行歌，虽然本来就是啦

5. 这个也不错哈哈哈，有点像会出现在Disney青春电影里的歌

6. 呃... 我比较喜欢这版

7. 声音真的很独特

8. 这程度Rosé的贡献应该很大吧？ 当然 Bruno Mars 做得更精致，但副歌的top line几乎和完成版一样了

9. 有点像Disney频道时期的Selena Gomez会唱的歌？

10. Bruno Mars版本确实更顺耳

11. 超好听，这首本来就会红吧，加工之后更红而已

12. 大家以为是 Bruno Mars 写的「money chord」（万能和弦，流行音乐创作圈里非常流行的俚语）部份原来是 Rosé 写的，她拥有母带权更合理啊

13. 最吸引人的关键部份原来早就是完成型了，做得真好

14. 原来注定要红的歌更红了而已

15. 疯了，超赞，拜托这版本也发音源吧，彩瑛啊 ᅲᅲ

16. Demo已经这么好听 难怪 Bruno Mars 会选

17. Demo就已经是完成品了，Bruno Mars 听到一定马上答应，希望Rosé多出些歌...

18. 她在广播有讲过，这首歌做好后放了一年，然后跟现在的公司签约时不顾周围反对，坚持把歌送给Bruno Mars。 然后才合作成功

19. 虽然更吸引人的是跟Bruno合作的版本，但这个也真的很棒

20. Rosé 真的是音乐天才啊....

21. 这也好听，但Bruno的编曲真的太懂大众口味了

22. Bruno叫她送三首歌过去合作，当时身边工作人员都反对送《APT.》，Rosé 坚持说一定要送这首，结果真的靠这首写下K-POP新历史

23. 我超爱那句 「meet me at the...」 啊

24. 能不能把这版本也发行啊，我想一直单曲循环

