重磅！《外傷重症中心》第2、3季雙季連拍引爆期待，劇迷跪求原班人馬回歸

韓劇《外傷重症中心》當初第一季一上線就掀起超高話題度，收視率與熱度雙雙爆表，不僅在韓國本土獲得好口碑，更打進全球市場，成為年度最受矚目上線的醫療劇之一。 如今粉絲們終於等到好消息──Netflix 已正式確認將同時製作《外傷重症中心》第二季與第三季！

這部改編自耳鼻喉科專科醫師李洛俊同名網路小說的作品，講述曾在戰場上奔馳的天才外科醫師白康赫（朱智勛 飾），來到名存實亡的重症外傷團隊，試圖讓團隊重獲新生的熱血故事。 第一季自今年 1 月上線以來，橫掃各大獎項：在第61屆百想藝術大賞上，朱智勛拿下電視部門男子最優秀演技獎; 7 月舉辦的第4屆青龍系列大獎，更一舉奪下新人獎（秋泳愚）、主演獎（朱智勛）以及最佳作品獎，勇奪三冠王，氣勢驚人。



隨著人氣與口碑齊飛，製作團隊也決定趁熱打鐵，將於今年底正式展開籌備，並預計明年夏天開拍第二、三季。 事實上原著作者李洛俊早前就曾透露，劇本在創作時已經預留後續劇情走向，讓觀眾可以放心期待完整的世界觀持續延伸。

第一季由朱智勛、秋泳愚、賀營、尹敬浩、鄭宰光以及金義聖等實力派演員主演，不僅展現精采醫療場面，也把角色群像刻畫得入木三分。 隨著續集確定製作，外界也高度關注原班人馬是否回歸，以及新角色、新故事線將如何再度掀起討論熱潮。



得知《外傷重症中心》要接連製作第二、三季的消息後，廣大劇迷紛紛表示：「終於等到了」、「太棒了」、「到時候一口氣連追2季也太爽了吧」、「必須是原班人馬，一個都別換」等。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞