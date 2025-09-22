【韩网热门】《暴君的厨师》飞机竟有历史考据？网友贴「证据」：壬辰倭乱时期由郑平九发明

上周播出的《暴君的厨师》第9集里，料理对决来到最后一天，关键时刻，蒋春生驾驶「怪鸟」及时抵达，将重要的锅盖送到延志永手中。 很多观众只当奇幻剧情来看，然而据部份韩国网友考据，朝鲜时代居然真的有造出「飞机」？！



폭군의셰프 9화



장춘생님이 드디어 압력솥 뚜껑들고왔는데

비행기 만들어서 오심ㅋㅋㅋㅋㅋ

역시 타입슬립 드라마야ㅋㅋ pic.twitter.com/xk81lqLDAT — 온단 (@0dan79) September 20, 2025

网友贴出两张图片作为证据，其一来自韩国机场公司（Korea Airports Corporation）的部落格，写道：「朝鲜时代，我们曾翱翔於天空。 西方有莱特兄弟的飞行者号，我国则有比它早300年的飞行器——飞车。是在壬辰倭乱时期、晋州城战斗中开发出的我国首架飞行器。」



另一张图来自韩国民族文化大百科全书网站，写道：「飞车又称飞行器，在我国记录中，是在朝鲜时代被发明的。 发明家郑平九... 发明了飞车，并於1592年（宣祖25年）壬辰倭乱时在晋州城战斗中使用，既用来与外部联络，也曾帮助被困於岭南某孤城的城主逃出三十里之外。

此外，中国的记录中晋代张华所著《博物志》里有「飞车」的记载，北宋诗人苏轼的《金山妙高台诗》中也有提及，可见在此之前就已存在飞车。

然而，由於缺乏其形态与结构的详细记录，至今无法确切了解。 有学界观点认为，飞车可能是一种『装有人形稻草人的、用於扰乱敌军的飞行装置』。

撰稿人：朴大顺（国立光州博物馆，民俗学）」



*以上为原PO内容，小编查阅了原PO贴出的资料来源，其实韩国机场公司的部落格在后半部份有提到，飞车在壬辰倭乱之后未曾出现，可能因郑平九战死或不受王室重视，导致技术和资料失传; 由於飞车没有自动动力装置，设计图也并未完整保存，因此很难与飞行者号相比。



韩国民族文化大百科全书网站则在开头注明：「本条目内容为经该领域专家推荐所选之执笔者的学术见解，可能与韩国学中央研究院的官方立场有所不同。」



张华《博物志》提到的飞车：「奇肱民善爲拭扛，以杀百禽，能爲飞车，从风远行。」奇肱国是《山海经》等古籍记载的北方国家，居民一臂三目或一足三目，身具三眼。苏轼《金山妙高台诗》提到的飞车：「我欲乘飞车，东访赤松子。蓬莱不可到，弱水三万里。」

韩国网友评论：

1. 本以为是奇幻剧请、一笑而过，居然是真的？ ！

2. 架空历史题材的特色：如果觉得不合理，那就是考据

3. 其实很多写架空历史的作家本来就是历史迷，所以考据相当严谨

4. 哇~这才是真正的国族自豪感吧！

5. 太厉害了，这种事一定要大肆宣传！

6. 原来这也是有考据的，我们祖先真的天才！

7. 「飞车」虽有记录，但没有设计图，所以不像莱特兄弟的飞机那样被承认ㅠㅠ不过确实有留下文字记录！只要有设计图，我们就是更早的第一啊！！！

8. 可能更接近於滑翔翼吧？ 要说是飞机有点模糊。不过至少存在过，已经很了不起kkk

9. 至於马卡龙，也有人验证过：如果厨师用当时能取得的食材，再把大铁锅烧得像烤炉一样，就真的能做出来。 这是真正的「考据剧」！

10. 剧情本来就是幻想混搭，观众却在其中找考据kkk

11. 那个「飞车」既不知道动力装置是什么，实物更是没人见过，所以不能算「世界最早的飞机」......

12. 以当时的科学与技术水平来看，有动力的飞行根本不可能

13. 在中国、韩国等前近代记录里，「飞车」这个词只在几部史书里零星出现过，原理和形态都不清楚，当然也不存在实物。 即使真的存在，以当时技术条件来看，也难以超越无动力滑翔翼或原始热气球。 一些伪历史学假定的「动力飞行」根本不可能，像「世界最早的飞机是韩国的飞车」或「在莱特兄弟之前就有飞车」这种口号，多半是为了吸引读者兴趣的噱头或夸张说法。 说到底并非真正的考据，只是中国与韩国的古籍里留下了带有文学想像的传说罢了。

出处：https://theqoo.net/hot/3924984727

