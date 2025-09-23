李荷妮尴尬了！Hope Project爆出无证经营10年，恐面临2年牢刑！多位大咖中招

女演员李荷妮惊传她创立的经纪公司Hope Project，竟然从设立以来10年都没有依法登记成为合法的经纪公司，消息一出演艺圈。

据韩媒《每日经济》报导，Hope Project方面坦承确有其事，并表示：「我们并未充分知悉经纪公司需要登记的法规，所以迟迟未完成相关程序，目前已经在专家下补办登记，会在政府给的期限内完成。」

实际上这间公司早在2015年10月就以「株式会社 HaNee」的名字成立，之后又在2018年更名为「株式会社 LeeRaeYoon」，直到 2022年才改名为 Hope Project。 李荷妮本人一路担任代表董事、社内董事，直到2023年1月才交棒，现任代表是她的老公J先生，她则仍挂名社内董事。



这起事件会引发热议，跟近期演艺圈大规模爆出的「经纪公司无照营运风波」有关。 像是玉珠铉、金完宣、宋佳人、姜栋元、CL等多位大咖的公司也被揭发没有完成「大众文化艺术企划业」的登记程序。



根据韩国现行《大众文化艺术产业发展法》，经纪公司必须向主管机关登记，否则最高可能面临2年以下有期徒刑或2000万（韩币，约合43万新台币）的金罚。 文化体育观光部已宣布，会在12月31日前进行「全面补登记缓冲期」，以整顿产业秩序。

这起「无牌经纪公司」事件，不只让人惊讶李荷妮名下公司竟也中招，也让外界再度关注韩国娱乐产业的管理漏洞。

