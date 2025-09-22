《泪之女王》爆红却只分到2.7亿？金秀贤所属社回应分润争议

韩国经纪公司Gold Medalist近日深陷「艺人分润争议」。 日前公司正式发布声明，对外界质疑逐一回应。

公司先强调旗下采用的是一般企业会计准则：「虽然公司为非上市公司，但演员分润金额已包含在营收成本中，帐务上并无问题。」针对「投资组合实体不明」的指控，Gold Medalist也澄清：「投资组合地址均依法登记。 由於投资组合本身特性，不需要设立实体办公室，目前亦属正常状态。」公司透露，已与律师事务所签订法律顾问合约，持续接受经营层面的法律审查，并再次强调：「经营中并不存在任何违法行为。」

争议起因於一家韩媒指出Gold Medalist在2020至2024年间，支付给旗下演员的分润仅约6.7亿（韩币/下同，约1,450 万新台币）。 其中金秀贤去年主演的 tvN 爆款韩剧《泪之女王》光以广告与播放权益收益，推估规模达200亿，但他最终分润却仅2.7亿，数字落差极大，引发外界质疑。另外，最大投资方「Barun 第二号投资组合」也被点名，因登记地址的建物内并无实际办公室进驻，令外界怀疑其实体是否存在。



Gold Medalist成立於2019年，由金秀贤与其异父兄长、导演李罗培共同创立，目前旗下艺人还包括薛仁雅、金秀谦、崔显旭、金胜镐等。此事目前仍在发酵，外界对公司财务结构与演员分润比例的讨论持续升温。

