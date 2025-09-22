《苦盡柑來遇見你》播出後李濬榮為何惹路人開罵？連父親都忍不住叮嚀......

新生代男神李濬榮最近人氣急升，憑Netflix熱門劇《苦盡柑來遇見你》爆紅。 日前他登上 SBS 綜藝《我家的熊孩子》分享幕後趣事，甚至自曝因為戲裡一幕被「市民當場訓話」，讓全場笑到不行。

李濬榮在劇中飾演IU的初戀「英範」，深情又虐心的角色讓觀眾印象超深。 節目一開始，「母親軍團」就激動喊：「這部戲我看了三遍！」、「真的好心疼！」，人氣可見一斑。

但他卻回憶起一段糗事——在戲裡的「見家長」場景中，女友（IU 飾）正在幫忙盛湯，他卻只是坐在旁邊沒動作。 結果播出後，不少觀眾氣炸，甚至真的有市民當面對他說：「這種時候不幫忙，要（向女友）道歉才對！」讓他哭笑不得。 更妙的是他的爸爸看完也語帶玄機地叮嚀：「下次這種湯我來幫你舀，不過記得要介紹好對象給我！」一句話直接笑翻現場。



除了暖男形象，他其實也有「反差」一面。 李濬榮出道初期就挑戰惡角，靠著帥氣外表卻展現狠勁，被網友封為「長得帥的垃圾」。 在《弱美男英雄Class》中飾演惡毒校霸，在《D.P：逃兵追緝令》更演出精神不穩定的逃兵角色，眼神狠到讓人起雞皮疙瘩。 對此他還大方分享演技秘訣：「只要讓眼白多露一點，看起來就會比較壞。」逗得全場大笑。



《苦盡柑來遇見你》在Netflix上線後首播就衝上韓國排行榜第一，全球非英語影集 TOP 10也拿下第4名，之後更登上全球冠軍，連續8週穩居榜單。 上半年更累積超過3,500萬次觀看，成績驚人。 該劇也橫掃各大頒獎典禮：從百想藝術大賞4冠王、到青龍系列大獎3冠王，再到國際串流影展3冠王，成績與口碑雙收，成為今年最強韓劇代表作。

