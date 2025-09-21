宋承憲母親去世享年77歲，原定《金子般我的明星》採訪取消粉絲齊送暖

韓國演員宋承憲傳出喪母之痛。 據韓媒21日報導，宋承憲的母親文明玉女士於當日辭世，享年77歲。 受此影響，宋承憲將缺席《金子般我的明星》劇終採訪活動。

宋承憲一向以孝順聞名。 2020年他曾在個人SNS公開父母年輕時的合照，深情寫道：「親愛的父親、母親，能成為你們的兒子是我的幸福。 希望我們能像現在這樣長久健康地在一起。」去年他還在MBC綜藝《Radio Star》節目中笑說：「當時父親的照片成了話題，但在我眼裡，媽媽更美麗。」



目前宋承憲正透過Genie TV原創劇《金子般我的明星》與觀眾見面，在劇中飾演邁入50歲的單身交通警察「獨孤哲」，即將於23日播出大結局。 原定25日舉行收官訪談分享拍攝心得，經OSEN確認，因母喪與哀悼期將全面取消相關行程。

消息傳出後，許多網友在各大社群平臺留言表達哀悼：「太令人心疼了，希望他堅強」、「一向以孝順聞名，心裡一定非常難過」、「祈願逝者安息」等，紛紛送上暖心祝福。



據悉，宋承憲母親的靈堂設於三星首爾醫院葬禮場17號室，21日中午起開放弔唁，發殯將於23日上午舉行。 宋承憲為家中二男一女中的么子，正與兄姊一同守靈、迎接弔唁者。

