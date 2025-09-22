《苦尽柑来遇见你》播出后李浚荣为何惹路人开骂？连父亲都忍不住叮咛......

新生代男神李浚荣最近人气急升，凭Netflix热门剧《苦尽柑来遇见你》爆红。 日前他登上 SBS 综艺《我家的熊孩子》分享幕后趣事，甚至自曝因为戏里一幕被「市民当场训话」，让全场笑到不行。

李浚荣在剧中饰演IU的初恋「英范」，深情又虐心的角色让观众印象超深。 节目一开始，「母亲军团」就激动喊：「这部戏我看了三遍！」、「真的好心疼！」，人气可见一斑。

但他却回忆起一段糗事——在戏里的「见家长」场景中，女友（IU 饰）正在帮忙盛汤，他却只是坐在旁边没动作。 结果播出后，不少观众气炸，甚至真的有市民当面对他说：「这种时候不帮忙，要（向女友）道歉才对！」让他哭笑不得。 更妙的是他的爸爸看完也语带玄机地叮咛：「下次这种汤我来帮你舀，不过记得要介绍好对象给我！」一句话直接笑翻现场。



除了暖男形象，他其实也有「反差」一面。 李浚荣出道初期就挑战恶角，靠著帅气外表却展现狠劲，被网友封为「长得帅的垃圾」。 在《弱美男英雄Class》中饰演恶毒校霸，在《D.P：逃兵追缉令》更演出精神不稳定的逃兵角色，眼神狠到让人起鸡皮疙瘩。 对此他还大方分享演技秘诀：「只要让眼白多露一点，看起来就会比较坏。」逗得全场大笑。



《苦尽柑来遇见你》在Netflix上线后首播就冲上韩国排行榜第一，全球非英语影集 TOP 10也拿下第4名，之后更登上全球冠军，连续8周稳居榜单。 上半年更累积超过3,500万次观看，成绩惊人。 该剧也横扫各大颁奖典礼：从百想艺术大赏4冠王、到青龙系列大奖3冠王，再到国际串流影展3冠王，成绩与口碑双收，成为今年最强韩剧代表作。

