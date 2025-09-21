夫妻放閃！孫藝真上《妖精在炯》甜笑打包美食給玄彬，幽默喊「回家可能全吃光」

演員孫藝真（孫藝珍）近日做客YT綜藝節目《妖精在炯》，與主持人鄭在炯邊聊邊品嚐美食，甜笑說想打包帶給老公玄彬，夫妻互動瞬間融化網友心。

擔任MC的音樂人鄭在炯準備了三道料理，依次是烤紅蘿蔔、烤鮸魚、凱撒沙拉，最後以法國甜點反烤蘋果塔（tarte tatin）收尾。 孫藝真對每一道菜都讚不絕口，尤其對蘋果塔最為驚艷。

孫藝真坦言平時食量不小，但當時正在為參加威尼斯電影節控製體重，所以必須節制，先說一聲抱歉。 鄭在炯提到沙拉食材都是有機，孫藝真笑說自己並沒那麼挑剔，只有給小孩的東西會嚴格把關。



品嘗反烤蘋果塔時，孫藝真立即睜大雙眼：「一點都不甜，太美味了！」孫藝真以為沒放蘋果醬就不會讓人發胖，鄭在炯心虛說「真希望妳不會看到食譜」，孫藝真幽默回應：「回家一看，熱量居然有一千卡？」



孫藝真接連感歎美味，問鄭在炯能否打包，坦言：「想給老公帶一點。」鄭在炯順勢說：「請告訴他，吃了蘋果塔就要來上節目哦。」孫藝真表示同意，最後對著鏡頭說：「親愛的，我幫你帶回去哦！也有可能回到家就沒有了，我在車上全都吃掉啦。」



網友紛紛被這一對夫妻甜暈，大呼孫藝真可愛：「第一次這麼羨慕玄彬」「玄彬來做客時會不會也幫孫藝真打包呢？」「好想再看到他倆一起拍戲」「這樣的放閃可以多來一些」。

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞