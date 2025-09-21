李炳憲自曝曾同時養27隻狗！不堪重負最終送養，遭批動物囤積症、無責任感

20日，YouTube頻道「DdeunDdeun」節目《藉口GO》上傳了一支題為〈演技之神是藉口〉的新影片，請來三位實力派演員李炳憲、李星民、廉惠蘭一起聊天。

節目中談到寵物話題，演員李炳憲說雖然現在什麼也沒養，但結婚前和媽媽一起住時，最多曾養過27隻狗：「其中一半以上是大型犬、中型犬，加上小狗總共有27隻。 餵食量非常驚人，比起做飯，更辛苦的是清理排泄物。」突如其來的數字讓現場眾人驚訝不已。



李炳憲接著說：「後來覺得不行了，就問身邊的人『你們要不要養狗？』開始送出去，（現在家裡）大概還有4隻。」池錫辰感慨「真的很愛狗啊」，劉在錫則說「光養4隻也不容易」，不過部份網友反應截然不同。



在各大網路社群上，有人批評他的行為已構成動物虐待：「這不是動物囤積症（Animal Hoarding）嗎？」（*飼養超乎常理數量的動物，因無法妥善照料而形成虐待，是一種精神病症狀）「無責任地收養又全都送人，還能若無其事地講出來，真讓人傻眼」「那些狗現在生死都不知道吧？」即便最終是透過認養送出，仍有不少人指出他在養育與散步管理上的不負責，對此持批判態度。

不過，也有網友認為無可厚非：「送去認養有什麼問題？」「無法全養所以送人，這不該被罵吧」。



此外，由李炳憲、孫藝真、朴喜洵、李星民、廉惠蘭、車勝元、柳演錫主演的電影《徵人啟弒》被選為第30屆釜山國際電影節開幕影片，將於24日在韓國正式上映。

