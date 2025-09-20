NCT道英一開場忍不住在台上開吃！相隔一年來台大秀中文 特別獻唱「如果可以」及四手聯彈實力

NCT成員道英於9月20日及21日連續2天在台北流行音樂中心舉辦個人演唱會，《2025 DOYOUNG CONCERT [Doors] TOUR》相隔一年以個人之姿再度來台，更大秀自己之前曾學過的中文，也請粉絲們指導最新流行語。

在音樂正式響起前，道英從舞台布幕後方搭著升降台上升，已讓滿場粉絲開始尖叫，搭配著第一首歌曲〈Wake From The Dark〉，道英也披上了雪白的長披風，加上從天而降的紙花，全場籠罩在夢幻氛圍當中。接下來全身白色造型的道英站在一道門前，慢慢從階梯走下，接續演唱〈Dallas Love Field〉〈From Little Wave〉〈Little Light〉共四首歌曲，後方布景顏色與設計也按照歌曲的氣氛變換，讓粉絲們更投入其中。





在正式送上中文向大家問候不久，道英拿起了舞台前準備的香蕉，咬了一大口才繼續與大家聊天，也跟大家提到自己上一次個人來台應該已經是一年前了，不過以前學的中文還記得一些，「早上好」「晚上好」「等一下」「怎麼了」等等，語氣相當貼近台灣人，他也請粉絲們教他一兩句新的流行語，於是他又學到了「笑死」〜接著他也希望粉絲們別太專注用手機拍攝，而忘了投入觀賞演出，更用中文說這樣「很討厭」喔！



爵士歌曲橋段道英換上了酒紅色絲質襯衫搭配黑色褲子，展現另一方面魅力，唱到〈Perfume〉一曲他先是用中文說「現在為大家介紹我的樂隊成員」，接著更是直接坐在鍵盤手旁邊，與他合作表現四手聯彈，相當有默契。他更為台灣粉絲們特別準備了大家都熟悉的中文名曲〈如果可以〉，簡單以吉他伴奏，他表示自己真的非常認真的練習，覺得自己第一輪表現不完美，更要求大家再讓他重唱第二次，非常可愛。





在接近演唱會尾聲前，粉絲們原本設定的應援方式是大家一起打開手機的手電筒，不過看起來可能沒有全場完成，道英還打趣在台上說「應援失敗」，不過他也收到了大家想傳達的感動。接著他也為大家送上了感性的情歌舞台。9月20日道英的首場演出共吸引了4500位粉絲們共襄盛舉，明日的場次還有零星票券可採購，詳情洽KKTIX。



