NCT道英一开场忍不住在台上开吃！相隔一年来台大秀中文 特别献唱「如果可以」及四手联弹实力

NCT成员道英於9月20日及21日连续2天在台北流行音乐中心举办个人演唱会，《2025 DOYOUNG CONCERT [Doors] TOUR》相隔一年以个人之姿再度来台，更大秀自己之前曾学过的中文，也请粉丝们指导最新流行语。

在音乐正式响起前，道英从舞台布幕后方搭著升降台上升，已让满场粉丝开始尖叫，搭配著第一首歌曲〈Wake From The Dark〉，道英也披上了雪白的长披风，加上从天而降的纸花，全场笼罩在梦幻氛围当中。接下来全身白色造型的道英站在一道门前，慢慢从阶梯走下，接续演唱〈Dallas Love Field〉〈From Little Wave〉〈Little Light〉共四首歌曲，后方布景颜色与设计也按照歌曲的气氛变换，让粉丝们更投入其中。





在正式送上中文向大家问候不久，道英拿起了舞台前准备的香蕉，咬了一大口才继续与大家聊天，也跟大家提到自己上一次个人来台应该已经是一年前了，不过以前学的中文还记得一些，「早上好」「晚上好」「等一下」「怎么了」等等，语气相当贴近台湾人，他也请粉丝们教他一两句新的流行语，於是他又学到了「笑死」〜接著他也希望粉丝们别太专注用手机拍摄，而忘了投入观赏演出，更用中文说这样「很讨厌」喔！



爵士歌曲桥段道英换上了酒红色丝质衬衫搭配黑色裤子，展现另一方面魅力，唱到〈Perfume〉一曲他先是用中文说「现在为大家介绍我的乐队成员」，接著更是直接坐在键盘手旁边，与他合作表现四手联弹，相当有默契。他更为台湾粉丝们特别准备了大家都熟悉的中文名曲〈如果可以〉，简单以吉他伴奏，他表示自己真的非常认真的练习，觉得自己第一轮表现不完美，更要求大家再让他重唱第二次，非常可爱。





在接近演唱会尾声前，粉丝们原本设定的应援方式是大家一起打开手机的手电筒，不过看起来可能没有全场完成，道英还打趣在台上说「应援失败」，不过他也收到了大家想传达的感动。接著他也为大家送上了感性的情歌舞台。9月20日道英的首场演出共吸引了4500位粉丝们共襄盛举，明日的场次还有零星票券可采购，详情洽KKTIX。



