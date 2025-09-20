孫藝真釜山大方放閃，盼與玄彬三搭挑戰現實夫妻、浪漫喜劇！甜認：看到小孩笑臉最幸福

演員孫藝真（孫藝珍）近日攜新作《徵人啟弒》亮相釜山國際影展，除了參加現場活動，還在IG上積極回復粉絲留言，一不留神就放閃XD

孫藝真18日下午出席「Actors' House」活動，與觀眾分享演員生涯，並回答粉絲有關丈夫玄彬、以及《愛的迫降》拍攝幕後的提問。 不過由於時間有限，無法現場回覆所有問題，孫藝真貼心表示可以在她的SNS留言，她會親自回覆大家。

隨後，孫藝真個人帳號的貼文底下，真的湧入了無法在現場發問的粉絲提問與心得，而孫藝真也逐一回覆所有留言。



其中一位粉絲提到電視劇《愛的迫降》和電影《極智對決》中，孫藝真都與玄彬合作主演，便詢問未來考慮是否會再與丈夫合作，或曾收到相關邀約？ 對此孫藝真幽默回應：「你好^^ 如果是現實夫妻的故事、浪漫喜劇？ 動作片？ 一起拍應該會很有趣，不過對方怎麼想就不清楚了...」

粉絲們紛紛留言表達支持和期待：「一定要一起演啊」、「浪漫喜劇太期待了」、「姐姐我們相信妳」。



當被問到「當角色與自己有難以填補的落差時，如何調整心態」以及「作為普通人孫藝真最幸福的事」時，她真誠回答：「角色與自己之間的差距一直是最難、最苦惱的部份。 我會在日常生活中不停思考：如果這是那個角色，現在會想什麼、會怎麼做？ 拍攝開始後會更仔細觀察那個人物。」孫藝真還說：「我最近和孩子、丈夫一起度過的小日常特別幸福。 只要看到孩子的笑容，就覺得沒有比這更好的事了。」感性發言讓粉絲們動容。



不僅如此，孫藝真在「Actors' House」活動上，也提到了與玄彬合作的《愛的迫降》，流露出滿滿的深情：「幸福的瞬間實在太多了，每一天都很幸福。 忽然想起瑞士，我們一開始就拍了瑞士場景，但那時要連結局一起拍好。 那時的風景讓人難忘，那時的李正赫也讓我無法忘懷。」



此外，孫藝真主演的《徵人啟弒》將於24日在韓上映。 這是孫藝真這2018年主演《極智對決》、2022年結婚生子之後，時隔7年回歸大熒幕。

