金裕贞、金度勋合作《亲爱的X》擦出爱火？ 「越南同框」引热议，经纪公司火速回应：只是剧组旅行
广告

金裕贞、金度勋合作《亲爱的X》擦出爱火？ 「越南同框」引热议，经纪公司火速回应：只是剧组旅行

明星   2025年9月20日   星期六18:57   Sani  

（封面图源：X@tvingdotcom）

今日韩网盛传金裕贞和金度勋恋情，称二人在新剧《亲爱的X》杀青后同赴越南旅游，双方所属社立即出面否认。

两人的恋爱疑云最初是透过部落格、旅游社群扩散开来。 某位网友表示在越南机场看到金度勋并上传认证照，画面中同时出现了金裕贞的身影。
（图源：网路，IG@you_r_love）

随后网友们纷纷开始翻查二人的SNS，并指出两人都分享过构图相似的自拍，相似款式和菜色的盘子; 金度勋有一张身处暗处、手持相机的照片，写道「拍你的我，拍我的你」，金裕贞也有多张在暗处拍摄的照片，令网友怀疑其实是互相拍照。
（图源：IG@7imdohoon、you_r_love）
（图源：IG@7imdohoon、you_r_love）
（图源：IG@7imdohoon、you_r_love）
（图源：IG@7imdohoon、you_r_love）

引起热议后仅几小时，双方经纪公司就火速进行否认。 金裕贞所属公司Awesome娱乐表示：「恋爱传闻并非事实。 确认后得知，这是电视剧拍摄结束后导演、工作人员与有空的演员们一起去的团体旅行，并不是两个人单独出行。」金度勋所属公司Peak J娱乐也同样表示：「那是《亲爱的X》拍摄结束后与制作团队一起去的旅行。」

获得所属社确认后，网友表示并不意外，因为如果是真恋爱反而不会如此高调。 更有网友认为两人其实很适配，感到遗憾。
（图源：TVDaily）

金裕贞、金度勋在将於11月上线的 TVING 原创剧《亲爱的X》中合作演出。 该剧是一部残酷又唯美的惊悚爱情剧，讲述一名为了生存而戴上假面具的女子与试图拯救她的男子之间的故事。 金裕贞饰演隐藏残酷真面目的韩国顶级女演员「白雅珍」，金永大饰演曾为白雅珍赴汤蹈火、如今想亲手摧毁一切的男主角「尹俊瑞」。 金度勋饰演因白雅珍的一句话而人生轨迹改变的「金在吾」，李烈音饰演单恋尹俊瑞的偶像出身女演员「任蕾娜」。
（图源：X@tvingdotcom）

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

广告
相关新闻
留言/评论
主页 » 明星 » 金裕贞、金度勋合作《亲爱的X》擦出爱火？ 「越南同框」引热议，经纪公司火速回应：只是剧组旅行
© 2025 KSD 韩星网
版权所有 不得转载 关於我们 免责声明 私隐政策 广告查询 招募写手