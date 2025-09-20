等待《暴君的廚師》的時間太難熬！迷上李彩玟的話，絕不能錯過《芭妮與哥哥們》的傲嬌暖學長～

要說到近期討論度最高的大勢男演員，那就不得不提一下《暴君的廚師》的王：李彩玟！他也曾是校園戀愛的男一號，推薦大家追劇的空檔，可以回看他跟盧正義主演的浪漫韓劇《芭妮與哥哥們》，裡面可以說是帥哥雲集啊～。

在 tvN X Netflix 週末劇《暴君的廚師》中，李彩玟飾演的王．燕熙君．李獻一角，散發獨特魅力，悲傷的過往令人心疼，陷入愛河的模樣又讓人著迷，成功讓大眾留下了深刻印象。





而今年四月播出的人氣漫改韓劇《芭妮與哥哥們》中，李彩玟飾演一位帥氣又傲嬌的設計系學長「黃載烈」，因為能力出眾，所以在學校裡相當有人氣。因為芭妮（盧正義 飾）意外弄壞了他的筆電，所以他盡情指使＆命令她幫她跑腿、抄筆記，使勁折磨女主的模樣，根本就跟人間惡魔沒有兩樣！（而且是特別帥氣的惡魔XD）







但其實在一次次相處中，黃載烈不自覺地喜歡上了芭妮，也在她受到委屈時，為她出頭，鼓勵她向前邁進，他表現嚴格、卻有著溫暖人心的一面（等等...這種感覺很熟悉），總之，兩人從冤家變得關係曖昧後，讓這部劇多了很多趣味，當然對我來說，最有趣的就是帥哥很多（芭妮與哥哥們嘛～，所謂哥哥們就是帥氣的OPPA囉！），劇情進展也相當有趣，推薦大家可以去追追看！





大家追劇時，也可以把他當成是暴君轉世到現代，體驗全新人生的嶄新故事，這樣等待的時候就不會太辛苦啦！



