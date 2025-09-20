日本影星搶攻韓劇韓影！高片酬+全球曝光成最大誘因

最近日本影視圈的「大咖」紛紛踏入韓國影視劇的世界，不管是韓劇還是韓國電影，都看到不少日本明星身影。 透過這股熱潮，他們不僅打開國際知名度，也搭上了OTT全球化的順風車。

例如，日本一線男星永山瑛太就被《D.P.》導演韓俊熙欽點，和韓國演員孫錫久一同主演Netflix原創劇《Road》（暫定名）。 劇情圍繞一宗嚴重被破壞的連續殺人案件，韓日刑警聯手調查，懸疑感十足。



另一位日本男星笠松將則在10月17日即將上映的Netflix原創電影《Good News》（凶降喜訊）中和韓國影帝薛景求、洪慶共同擔任主角。 笠松將近期也確定加入SBS熱門劇《模範計程車3》，和李帝勳同台。 去年，日本浪漫劇代表坂口健太郎也在Coupang Play《愛過之後來臨的》與李世榮上演浪漫虐心愛情。大勢新星道田慶太甚至與韓國HB娛樂簽約，全力備戰韓國市場。



這股日本明星「搶進 K-Content」潮，其實背後有幾個誘因：

1.全球曝光：韓國作品在 OTT 平台上能觸及全世界觀眾，對日本演員來說是拓展國際市場的好機會。

2.高額片酬：在日本，即便是一線劇集主角，單集出場費也多在 1000 萬日圓左右，但在韓國，主演片酬可以是日本的 3 至 10 倍，尤其是 Netflix 或大型電影的待遇，讓人眼紅。

3.互利合作：對韓國製作方而言，花較少成本就能請到日本頂級演員，還能吸引日本觀眾; 對日本演員而言，不只拿高薪，還能收割全球關注。

出席《Good News》宣傳活動的日本影星山田孝之也提到，日本演員大多依賴廣告收入，作品片酬偏低，這也是日本明星願意赴韓拍戲的重要原因。簡單來說，K-Content的全球熱度+高片酬+曝光機會，正吸引越來越多日本明星跨海「入駐」，讓韓日娛樂圈的互動越來越熱鬧，也讓粉絲們期待更多「日韓合作」的精彩作品。

不過對於日本明星的湧入，韓國網友並不看好，不少人認為：「不要再用日本演員了，要麼讓他們學完韓國語再來」、「本土演員沒戲演，居然高價請日本人來演」、「韓國演員不夠用嗎？？」、「要找也找一些帥哥來啊」、「希望他演技好、私生活乾淨、長得帥...... 結果一樣都不合格，居然還有人接受他，真好笑，韓國又不是避風港」等。

