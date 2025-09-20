河正宇＆孔晓振迟到15分钟！「没有道歉」在韩网掀热议，韩网友痛批：没有基本礼仪、一句道歉很难吗

19日上午，在釜山海云台的电影殿堂BIFF露天舞台举行电影《楼上的人们》公开脱口秀，河正宇导演和演员孔晓振、金东旭等出席，与观众们进行多种交流。

受到国民喜爱的演员们的登场备受关注，在众多观众的簇拥下，主持人首先登上舞台，和大家打完招呼后说：「因爲塞车很严重，演员和导演几分钟后就会到达。」

据韩媒报导，当天《楼上的人们》公开谈话原定於上午11点开始，但晚了15分钟。演员们没有就迟到一事向现场的观众们道歉，加上河正宇和孔晓振都戴著墨镜当上舞台，而孔晓振有摘下墨镜与观众们打招呼，河正宇一次也没有拿下墨镜，对於想看演员的脸庞的观众，难免有些遗憾。



这也在韩网引发热烈讨论，韩网友纷纷表示：「一句道歉很难吗？」、「又不是记者招待会，而是观众们等待的活动，超过15分钟就应该道歉啊」、「两个人一起戴著墨镜，感觉好搞笑」、「不愧是大演员们」、「当然要道歉了，因爲塞车太严重了，应该会理解的」、「在电影节上，观众、记者、相关人士每天都要去3～4个地方看电影，时间也很紧」、「对不起迟到了，这句话有那么难吗」、「没有基本礼仪啊」、「观众应该等了几个小时吧」、「又不是时装秀场，作品脱口秀爲什么要戴墨镜」等等。

而《楼上的人们》由河正宇执导，他与孔晓振、金东旭、李荷妮主演，讲述因每晚不同寻常的楼层噪音，楼上夫妇与楼下夫妇在某个夜晚被迫聚在一起共进一顿晚餐，由此展开一系列充满未知的故事，预计在12月上映。



Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻