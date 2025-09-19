全智贤《暴风圈》一句台词陷争议！中国网友痛批这是对中国形象污名化，更扬言「请继续限韩令」

全智贤在《暴风圈》因为一句台词，引发中国网友不满！

Disney+ 原创韩剧《暴风圈》，讲述的是作为联合国大使、在国际上享有盛名的徐闻柱（全智贤 饰）在调查总统候选人遇袭事件背后真相的过程中，与必须保护她、身分不明的特种要员白山湖（姜栋元 饰）一同面对威胁整个朝鲜半岛的庞大阴谋。



剧中，全智贤饰演联合国大使「徐闻柱」，因突如其来的变故，她决定参选总统，以揭开总统候选人暗杀事件的幕后主谋。这是全智贤继《智异山》后，时隔4年回归小萤幕，让许多剧迷都相当期待！



怎料...在第4集中却因为徐闻柱说出：「为什么中国会偏好战争？」这句台词，引发中国网友不满，他们认为这在污名化中国形象，痛批剧情与现实脱节。除了台词外，还有中国网友指出剧中「大连」的场景灰暗、肮脏，与大连现代化的真实面貌形成强烈对比，指出这是在丑化中国大连。



「全智贤 暴风圈」也登上微博热搜，中国网友更纷纷表示：「限韩令给我执行到底，这是什么玩意儿」、「限韩令请继续」、「滤镜已碎」、「你真的要珍惜中国的粉丝，怎么能说出这种台词」、「本来可以好好吃《来自星星的你》红利的，偏偏要辱华」、「在中国这么多年的口碑算是完了」、「演这种剧自己也陷入暴风圈吧」、「我以后在也不看全智贤演的任何电影电视剧」、「完全在抹黑」等等。

Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻