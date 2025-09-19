《暴君的廚師》「國王與使臣平坐」被指貶低朝鮮？ 韓網友翻史料反駁：其實是美化歷史

今日有韓媒指出，《暴君的廚師》劇中朝鮮國王與明朝使臣並坐、低頭行禮等戲份與史實不符，有歪曲曆史、貶低朝鮮之嫌。 然而很快有網友引用文獻反駁，認為劇情不但沒有貶低，反而是對朝鮮歷史進行了美化。

《暴君的廚師》最近劇情中，燕熙君接待明朝使臣並應邀舉辦料理對決，兩人並排坐在大殿上擔任評審。 有韓國網友指出，朝鮮是明朝冊封的藩國，國王應獨坐於正殿的御座，使臣則坐在台階下或側面，並舉出《世宗實錄》26年（1444年）的記載作為佐證：「王在正殿御座就座，使臣在東側下方陪席。 」（*這部份小編未找到史料）

此外，劇中出現了燕熙君向明朝使臣低頭行禮的畫面，但專家指出：「國王在接受皇帝詔書時確實有跪拜的禮儀，但直接向使臣低頭行禮的情節在歷史上並無根據。」



該消息獲得媒體報導後立即引起韓國網友謾罵，批評《暴君的廚師》歪曲歷史、自降身份。 然而，也有網友找出更多文獻，反駁稱在真實歷史中，朝鮮國王面對明朝使臣的姿態其實比劇中更低。



《朝鮮王朝實錄》中的《燕山君日記》記載了這樣一段內容。燕山君即位次年6月3日（1495年，弘治8年）接待三位明朝使臣，雙方入座後，使臣問道：「先前王敞來的時候，國王的座位稍微低一些; 現在卻與我平坐，前後不同是何緣故？ 朝廷一向聽聞國王賢德，如今若與我平坐，朝廷聽到時會作何感想？」

燕山君答道：「先前來的是兩位使臣，按禮是與副使對坐; 如今來的是三位使臣，按古禮應與三位大人對坐。 聽到大人的話，我感到十分惶恐，我應該降座才是。」說罷便稍微往下坐了。使臣隨即表示，座位的安排並非國王過錯，而是臣下誤解了禮制。



作為參考，《燕山君日記》中提到的王敞是明朝官吏，1487年升為工科右給事中（從七品），同年與右庶子（正五品）董越一起出使朝鮮，次年回國。而劇中的明朝使臣「八虎之首於坤」，對應的歷史人物應為明朝八黨之首劉瑾。

關於行禮的部份，根據1454年編撰的《世宗實錄》之《宴朝廷使儀》章節，「殿下揖讓， 使者亦揖讓... 殿下在西揖， 使者答揖， 使者就座， 殿下即座」，即朝鮮國王先行禮、後落座。 座位安排方面，雙方相對而坐，使臣坐於太平館正廳東側、面朝西，烏漆椅; 朝鮮國王坐在西側、面朝東，朱漆椅。 種種細節可見，使臣地位比朝鮮國王略高。



再來看中宗32年（1537年）、明宗1年（1546年）的記載，明朝使臣攜皇帝詔書行至朝鮮宮門，詔書置於轎子（龍亭）內、使臣站立轎子兩側，朝鮮國王及世子等皆對其行五拜三叩頭禮。 另據悉，明朝使臣甚至曾在朝鮮國王面前戲弄宮女、讓國王跳舞等。



因此，歷史上的朝鮮國王與明朝使臣絕非平起平坐的關係，劇中燕熙君堅持以實力決勝負、延志永痛斥明朝廚師盜竊，反而是對朝鮮歷史進行了不少美化。

也有很多人認為，戲劇本已不是紀實作品，何況穿越題材更加脫離現實範疇，藉機補充曆史知識即可，無需對劇情過於認真。



